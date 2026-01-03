Дома и апарт-отели: куда вкладывать деньги в 2026 году
- В 2026 году ожидается рост спроса на доходную недвижимость.
- Дома для аренды и апарт-отели имеют значительный потенциал для инвестирования.
Рынок недвижимости все больше смещается в сторону объектов, которые способны приносить регуляторный доход, и в 2026 году это не исключение. Поэтому растет интерес к арендованному жилью и апарт-отелям с профессиональным управлением, которые обеспечивают инвесторам стабильность и минимальное участие в операционных процессах.
Куда стоит вкладывать деньги на рынке недвижимости в 2026 году?
Предприниматель Александр Овчаренко в комментарии 24 Канала, что в 2026 году стоит ожидать роста спроса на доходную недвижимость, а именно жилую и коммерческую.
В целом речь идет об объектах,, которые будут давать стабильный и пассивный доход – то есть это дома и апарт-отели.
- Сегмент жилья
Овчаренко отмечает, что в этом сегменте наибольший потенциал к росту имеют дома, спроектированы и построены для аренды.
Такие объекты выгодно отличаются от остального предложения на рынке. Прежде всего сервисными опциями для арендатора и инвестора.
Как отмечает Овчаренко, арендатор в такой модели получает сервис высокого качества, тогда как инвестор может полностью делегировать операционные процессы профессиональной управляющей компании.
Она берет на себя все – от поиска арендатора до организации клининга перед заселением нового жильца.
- Сегмент коммерческой доходности
Здесь все большую долю занимают инвестиционные апарт-отели, которые чаще всего сосредоточены в рекреационных локациях, в частности вблизи популярных горнолыжных курортов, говорит Александр.
Кроме того, такой формат имеет значительный потенциал развития и в крупных городах, таких как Киев или Львов. Модель предусматривает краткосрочную аренду, ведь основную аудиторию формируют туристы, участники бизнес-мероприятий и люди, находящихся в процессе релокации.
Какую квартиру выбрать в новом году?
Риелтор Елена Гайдамаха в комментарии для 24 Канала советует в 2026 году выбирать квартиры на рынке недвижимости с высоким уровнем автономности, ведь перебои с электроснабжением непосредственно влияют на комфорт проживания. Особую ценность имеют дома с индивидуальным отоплением.
А по словам риелтора Ирины Луханиной для 24 Канала, в 2026 году для покупателей решающим становится не престиж района, а реальное качество жилья. Наиболее взвешенным выбором она называет готовую вторичку или первичку с высокой готовностью, а также объекты с автономными системами.
А вот предприниматель Александр Овчаренко прогнозирует, что в 2026 году спрос будет концентрироваться на качественной недвижимости от надежных девелоперов. По его оценке, рынок выиграют те, кто сможет прозрачно обосновать цену на недвижимость и подтвердить ее показателями энергоэффективности и безопасности.