Дома и апарт-отели: куда вкладывать деньги в 2026 году

Рынок недвижимости все больше смещается в сторону объектов, которые способны приносить регуляторный доход, и в 2026 году это не исключение. Поэтому растет интерес к арендованному жилью и апарт-отелям с профессиональным управлением, которые обеспечивают инвесторам стабильность и минимальное участие в операционных процессах.

Куда стоит вкладывать деньги на рынке недвижимости в 2026 году?

Предприниматель Александр Овчаренко в комментарии 24 Канала, что в 2026 году стоит ожидать роста спроса на доходную недвижимость, а именно жилую и коммерческую.

В целом речь идет об объектах,, которые будут давать стабильный и пассивный доход – то есть это дома и апарт-отели.

Сегмент жилья

Овчаренко отмечает, что в этом сегменте наибольший потенциал к росту имеют дома, спроектированы и построены для аренды.

Александр Овчаренко Предприниматель, совладелец компании Standard One Такие объекты выгодно отличаются от остального предложения на рынке. Прежде всего сервисными опциями для арендатора и инвестора.

Как отмечает Овчаренко, арендатор в такой модели получает сервис высокого качества, тогда как инвестор может полностью делегировать операционные процессы профессиональной управляющей компании.

Она берет на себя все – от поиска арендатора до организации клининга перед заселением нового жильца.

Сегмент коммерческой доходности

Здесь все большую долю занимают инвестиционные апарт-отели, которые чаще всего сосредоточены в рекреационных локациях, в частности вблизи популярных горнолыжных курортов, говорит Александр.

Кроме того, такой формат имеет значительный потенциал развития и в крупных городах, таких как Киев или Львов. Модель предусматривает краткосрочную аренду, ведь основную аудиторию формируют туристы, участники бизнес-мероприятий и люди, находящихся в процессе релокации.

Какую квартиру выбрать в новом году?