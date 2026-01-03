Куди варто вкладати гроші на ринку нерухомості у 2026 році?

Підприємець Олександр Овчаренко у коментарі 24 Каналу, що у 2026 році варто очікувати зростання попиту на дохідну нерухомість, а саме житлову та комерційну.

Читайте також Ризик для власників житла: чому важливо внести нерухомість до державного реєстру

Загалом йдеться про об'єкти, що даватимуть стабільний та пасивний дохід – тобто це будинки та апарт-готелі.

Сегмент житла

Овчаренко зауважує, що у цьому сегменті найбільший потенціал до зростання мають будинки, спроєктовані та побудовані для оренди.

Олександр Овчаренкоа Підприємець, співвласник компанії Standard One Такі об'єкти вигідно відрізняються від решти пропозиції на ринку. Насамперед сервісними опціями для орендаря та інвестора.

Як зазначає Овчаренко, орендар у такій моделі отримує сервіс високої якості, тоді як інвестор може повністю делегувати операційні процеси професійній керуючій компанії.

Вона бере на себе все – від пошуку орендаря до організації клінінгу перед заселенням нового мешканця.

Сегмент комерційної дохідності

Тут дедалі більшу частку займають інвестиційні апарт-готелі, які найчастіше зосереджені в рекреаційних локаціях, зокрема поблизу популярних гірськолижних курортів, каже пан Олександр.

Крім того, такий формат має значний потенціал розвитку й у великих містах, таких як Київ чи Львів. Модель передбачає короткострокову оренду, адже основну аудиторію формують туристи, учасники бізнес-заходів і люди, що перебувають у процесі релокації.

Яку квартиру обрати у новому році?