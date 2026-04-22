Почти каждый второй кредит: кто пользуется еОселей чаще всего
- Программой "еОселя" чаще всего пользуются военнослужащие и правоохранители, на которых приходится около 48% выданных кредитов.
- Украинцы без собственного жилья составляют вторую по активности группу пользователей программы, составляя 27% заемщиков.
Государственная программа "еОселя" в 2026 году остается основным инструментом ипотеки в Украине и пересекла отметку в 25 тысяч кредитов. Большинство приходится на несколько определенных категорий заемщиков.
Кто больше всего пользуется программой "еОселя"?
Самыми активными участниками программы остаются военнослужащие и правоохранители, сообщает Укрфинжилье.
На них приходится около 48% всех выданных кредитов, или почти 12 тысяч заемщиков.
Для этих категорий действует льготная ставка 3%, поэтому они чаще пользуются программой. Военные также имеют приоритет при получении ипотеки.
Второй по активности группой стали украинцы без собственного жилья. Их доля составляет 27%, или более 6,8 тысяч человек. Они также активно пользуются программой, но отстают от военных почти вдвое.
Другие группы формируют значительно меньшую часть заемщиков:
- медики, педагоги и ВПО – 7%;
- ветераны – 2%;
- ученые – 2%.
К слову, по данным опроса по данным опроса НБУ, большинство ипотечных сделок сейчас приходится именно на первичный рынок. Покупатели чаще выбирают новостройки, а банки активнее работают с такими объектами. Как отмечают в Укрфинжитле, почти каждая вторая сделка приходится на первичный рынок.
В каких регионах чаще всего оформляют ипотеку?
Распределение ипотечных сделок по программе "еОселя" постепенно выравнивается между различными областями. Если раньше спрос сосредотачивался преимущественно в западных регионах, то теперь кредиты оформляют по всей стране.
Среди областей, где чаще всего оформляют новые кредиты по "еОселе", выделяются Одесская, Хмельницкая, Ивано-Франковская и Волынская, сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Эти регионы быстро догоняют лидеров по количеству ипотек и формируют новую географию спроса.
В то же время Киев и область остаются ключевым центром рынка. Здесь заключают около 49% всех ипотечных сделок, что объясняется концентрацией работы и стабильным спросом на жилье.