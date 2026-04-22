Кто больше всего пользуется программой "еОселя"?

Самыми активными участниками программы остаются военнослужащие и правоохранители, сообщает Укрфинжилье.

Смотрите также Бесплатное жилье для УБД: кто имеет шанс получить квартиру в 2026 году

На них приходится около 48% всех выданных кредитов, или почти 12 тысяч заемщиков.

Для этих категорий действует льготная ставка 3%, поэтому они чаще пользуются программой. Военные также имеют приоритет при получении ипотеки.

Второй по активности группой стали украинцы без собственного жилья. Их доля составляет 27%, или более 6,8 тысяч человек. Они также активно пользуются программой, но отстают от военных почти вдвое.

Другие группы формируют значительно меньшую часть заемщиков:

медики, педагоги и ВПО – 7%;

ветераны – 2%;

ученые – 2%.

К слову, по данным опроса по данным опроса НБУ, большинство ипотечных сделок сейчас приходится именно на первичный рынок. Покупатели чаще выбирают новостройки, а банки активнее работают с такими объектами. Как отмечают в Укрфинжитле, почти каждая вторая сделка приходится на первичный рынок.

В каких регионах чаще всего оформляют ипотеку?