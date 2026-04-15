Где украинцы берут жилье по еОселе: какие регионы стали самыми популярными

Спрос на ипотеку по программе "еОселя" меняется вместе с рынком жилья в Украине. Кредиты все чаще оформляют не только в столице, но и в регионах, которые ранее не входили в число лидеров.

В каких регионах чаще всего оформляют ипотеку?

Распределение ипотечных сделок по программе "еОселя" постепенно выравнивается между различными областями, сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Если раньше основная доля приходилась на западные области, то сейчас активность растет и в других регионах. Среди областей, где фиксируют больше всего новых кредитов:

Одесская область;

Хмельницкая область;

Ивано-Франковская область;

Волынская область.

Эти регионы быстро догоняют традиционных лидеров по количеству выданных ипотек. В то же время Киев остается среди самых популярных направлений благодаря развитой инфраструктуре и стабильному спросу на жилье – около 49% кредитов выдано именно там.

Программа уже охватывает около 500 населенных пунктов по всей стране. Это позволяет широкому кругу украинцев подавать заявки и покупать жилье не только в крупных городах, но и в меньших общинах.

Кому чаще всего выдают кредиты по "еОселя"?

Больше всего ипотек оформляют те категории граждан, которые имеют льготные условия кредитования. Именно они формируют основной спрос в рамках программы.

Среди основных получателей:

военнослужащие;

работники полиции;

медики;

педагоги;

ученые.

Наибольшая доля приходится на военных – почти треть всех выданных кредитов. Значительную часть также оформляют представители силовых структур.

Для этих категорий предусмотрена льготная ставка 3%. Для других участников программы действует ставка 7%, что остается ниже рыночных предложений. В то же время доля заемщиков без льгот постепенно растет, ведь программу расширили на более широкий круг граждан.

Есть ли ограничения по региону покупки жилья?

Участники программы могут покупать жилье в любом регионе Украины. Место регистрации не ограничивает выбор города или области.

Решение о покупке зависит от нескольких факторов:

ситуация с безопасностью;

наличие подходящего жилья;

условия финансирования от банка.

В некоторых регионах также действуют местные программы поддержки. Они могут частично компенсировать процентную ставку или первый взнос.

Такие инициативы работают не во всех областях и зависят от решений местных властей. В то же время они могут существенно влиять на выбор региона для покупки жилья.

Почему "еОселю" планируют перезапустить?