Россияне спасаются от мобилизации: в Армении и Грузии резко выросли цены на аренду

В Армении и Грузии стоимость аренды жилья летом выросла на 20 – 30 % в годовом исчислении из-за очередного притока граждан России, спасающихся от мобилизации. Более всего это ударило по рынку недвижимости Еревана, где аренда двухкомнатной квартиры теперь обходится в 800 – 900 евро в месяц.

Почему растет стоимость аренды жилья в Армении и Грузии

Массовый отъезд россиян, пытающихся избежать призыва на войну против Украины, вызвал очередной всплеск спроса на жилье в бывших советских республиках с безвизовым режимом, пишет Euronews.

Наиболее остро дефицит и рост цен ощущаются в Армении. По данным местного Кадастрового комитета, в августе средние цены на квартиры в Ереване выросли на 23,5% по сравнению с прошлым годом, а месячная аренда двухкомнатного жилья достигла 800–900 евро. При этом на долю россиян приходится около 72% всех сделок с недвижимостью среди иностранцев в стране. Кроме того, арендаторы должны дополнительно уплатить 10% налога при регистрации договоров аренды, который владельцы обычно перекладывают на арендаторов.

Какова ситуация со стоимостью жилья в Грузии

В Грузии рынок аренды несколько стабилизировался после пикового скачка на 60–70% в 2022–2023 годах, однако ставки остаются высокими. В Тбилиси арендовать стандартную квартиру можно за 450–730 евро в месяц, тогда как более просторные или элитные апартаменты стоят от 910 до 2 700 евро. Для сравнения: средняя номинальная зарплата в стране составляет около 750 евро (2 165 лари).

В то же время доля российских покупателей на первичном рынке Тбилиси сократилась до 3%, уступив место местным покупателям (76%) и инвесторам из Израиля (11%).

Подобная динамика наблюдается и в Беларуси, которая стала транзитным и долгосрочным хабом для релокантов из РФ. Доля российских покупателей недвижимости выросла с 2% до более 10% за год, спрос на жилье в Минске среди россиян вырос на 10–15%, а средняя стоимость квадратного метра в Минске выросла на 25,6% за год.

Напомним, в Литве планируют ужесточить ограничения на покупку недвижимости для граждан России и Беларуси. В частности, им хотят запретить покупать жилье вблизи военных полигонов и других стратегических объектов, даже если у них есть вид на жительство в стране.