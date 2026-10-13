Чому дорожчає оренда житла у Вірменії та Грузії

Масовий виїзд росіян, які намагаються уникнути призову на війну проти України, спричинив черговий сплеск попиту на житло у колишніх радянських республіках із безвізовим режимом, пише Euronews.

Найбільш гостро дефіцит та зростання цін відчуваються у Вірменії. За даними місцевого Кадастрового комітету, у серпні середні ціни на квартири в Єревані зросли на 23,5% порівняно з минулим роком, а місячна оренда двокімнатного житла досягла 800 – 900 євро. При цьому росіяни забезпечують близько 72% усіх угод із нерухомістю серед іноземців у країні. Крім того, додатково орендарі мають сплатити 10% податку при реєстрації договорів оренди, який власники зазвичай перекладають на наймачів.

Яка ситуація з вартістю житла у Грузії

У Грузії ринок оренди дещо стабілізувався після пікового стрибка на 60 – 70% у 2022 – 2023 роках, проте ставки залишаються високими. У Тбілісі орендувати стандартну квартиру можна за 450 – 730 євро на місяць, тоді як більші або елітні апартаменти коштують від 910 до 2 700 євро. Для порівняння, середня номінальна зарплата в країні становить близько 750 євро (2 165 ларі).

Водночас частка російських покупців на первинному ринку Тбілісі скоротилася до 3%, поступившись місцевим покупцям (76%) та інвесторам із Ізраїлю (11%).

Подібна динаміка спостерігається і в Білорусі, яка стала транзитним та довгостроковим хабом для релокантів з РФ. Частка російських покупців нерухомості зросла з 2% до понад 10% за рік, попит на житло в Мінську серед росіян піднявся на 10 – 15%, а середня вартість квадратного метра у Мінську зросла на 25,6% за рік.

Нагадаємо, у Литві планують посилити обмеження на купівлю нерухомості для громадян Росії та Білорусі. Зокрема, їм хочуть заборонити купувати житло поблизу військових полігонів та інших стратегічних об'єктів, навіть якщо вони мають дозвіл на проживання в країні.