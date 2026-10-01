Як у Литві обмежать купівлю нерухомості для росіян і білорусів

30 вересня уряд Литви схвалив законопроєкт, який посилює правила купівлі нерухомості для громадян Росії та Білорусі. Тепер його має розглянути Сейм. Якщо депутати підтримають зміни, нові правила почнуть діяти з 1 січня 2027 року, пише LRT.

До слова, обмеження хочуть запровадити також для росіян і білорусів, які мають дозвіл на проживання у Литві. Вони не зможуть купувати нерухомість поблизу об'єктів, важливих для національної безпеки. Зокрема, заборона стосуватиметься територій біля військових полігонів та іншої стратегічної інфраструктури.

Для громадян Росії без дозволу на проживання обмеження на придбання нерухомості вже діють. Тепер такі самі правила планують поширити на білорусів без відповідного дозволу та на пов'язаних із ними юридичних осіб. Водночас нерухомість, яку людина отримала у спадщину, під заборону не потраплятиме.

У МЗС Литви пояснюють такі зміни ризиками для національної безпеки. Нерухомість біля стратегічних об'єктів можуть використовувати для збору інформації, спостереження за військовими навчаннями та переміщенням військ. Серед інших ризиків називають розвідку та підготовку провокацій.

Скільки нерухомості в Литві купили росіяни та білоруси

У 2022 – 2024 роках громадяни Росії придбали у Литві близько 2,8 тисячі об'єктів нерухомості. За той самий період громадяни Білорусі купили близько 1,8 тисячі об'єктів.

Окремо проаналізували покупки в межах 10 кілометрів від важливої інфраструктури. У цій зоні нерухомість придбали 1 845 громадян Росії, з яких 364 мали тимчасовий дозвіл на проживання у Литві. Серед громадян Білорусі таких покупців було 1 152, а 556 із них мали тимчасовий дозвіл.

Загалом громадянам Росії та Білорусі належить близько 14 тисяч об'єктів нерухомості у Литві. Значна частина цього майна розташована у великих містах і прикордонних муніципалітетах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни скуповують нерухомість поблизу військових баз, портів та іншої критичної інфраструктури щонайменше у десяти країнах Європи. Західні спецслужби підозрюють, що такі об'єкти можуть використовувати для спостереження, розміщення обладнання або підготовки диверсій.