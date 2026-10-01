Как в Литве ограничат покупку недвижимости для россиян и белорусов

30 сентября правительство Литвы одобрило законопроект, ужесточающий правила покупки недвижимости для граждан России и Беларуси. Теперь его должен рассмотреть Сейм. Если депутаты поддержат изменения, новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года, пишет LRT.

К слову, ограничения хотят ввести также для россиян и белорусов, имеющих вид на жительство в Литве. Они не смогут покупать недвижимость вблизи объектов, важных для национальной безопасности. В частности, запрет коснется территорий вблизи военных полигонов и другой стратегической инфраструктуры.

Для граждан России без вида на жительство ограничения на приобретение недвижимости уже действуют. Теперь такие же правила планируют распространить на белорусов без соответствующего разрешения и на связанные с ними юридические лица. В то же время недвижимость, полученная по наследству, под запрет не попадает. В то же время недвижимость, полученная по наследству, под запрет не попадает.

В МИД Литвы объясняют такие изменения рисками для национальной безопасности. Недвижимость вблизи стратегических объектов могут использовать для сбора информации, наблюдения за военными учениями и перемещением войск. Среди других рисков называют разведку и подготовку провокаций.

Сколько недвижимости в Литве купили россияне и белорусы

В 2022–2024 годах граждане России приобрели в Литве около 2,8 тысячи объектов недвижимости. За тот же период граждане Беларуси купили около 1,8 тысячи объектов.

Отдельно проанализировали покупки в пределах 10 километров от важной инфраструктуры. В этой зоне недвижимость приобрели 1 845 граждан России, из которых 364 имели временный вид на жительство в Литве. Среди граждан Беларуси таких покупателей было 1 152, а 556 из них имели временный вид на жительство.

В целом гражданам России и Беларуси принадлежит около 14 тысяч объектов недвижимости в Литве. Значительная часть этого имущества расположена в больших городах и приграничных муниципалитетах.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне скупают недвижимость вблизи военных баз, портов и другой критической инфраструктуры как минимум в десяти странах Европы. Западные спецслужбы подозревают, что такие объекты могут использоваться для наблюдения, размещения оборудования или подготовки диверсий.