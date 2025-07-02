В доме 1913 года: во Львове за более чем 50 миллионов продают роскошную квартиру с бассейном

Во Львове продают элитное жилье с бассейном, расположенное в старинном доме на улице Котляревского. Здание возвели еще в 1913 году.

Об элитной квартире в историческом доме Львова 24 Канал рассказывает со ссылкой на объявление, размещенное на платформе OLX.

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Условия в квартире

Во Львове продают эксклюзивную квартиру в доме начала ХХ века, выполненном в стиле неоклассицизма.

Здание отражает величественное архитектурное наследие Львова, характерную для этого периода, с высокими потолками, изящными фасадами и большими окнами,

– указано в описании.

Квартира имеет просторную планировку с большими комнатами и широкими коридорами.

Общая площадь жилья составляет 548,6 квадратных метров, из них жилая часть квартиры – 298,6 квадратного метра. Еще 250 квадратов занимают технические помещения, частная SPA-зона с бассейном и комнаты для хранения вещей.

В объявлении отмечают, что квартира – идеальный вариант для ценителей архитектурного наследия, пространства и центрального расположения.

Цена квартира – 1 285 000 долларов, то есть 53 785 494 гривен.

Как выглядит квартира за более чем 50 миллионов гривен во Львове / Фото OLX