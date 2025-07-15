Как сэкономить на продаже жилья: в США есть платформа без риелторов

Предприниматель из Боулдера, США, запустил стартап на базе искусственного интеллекта. Стартап стал вирусным, ведь помогает продать недвижимость без лишних комиссий и агентов, что существенно экономит средства продавцам.

Дело в том, что средняя комиссия агента по недвижимости в США составляет где-то от 5% до 6% от стоимости продажи, а программа на основе ИИ помогает избежать этих комиссионных, передает 24 Канал со ссылкой на издание Axios.

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Как платформа может сэкономить продавцам на продаже жилья?

Американец Майк Чемберс из штата Колорадо создал платформу Ridley без агентов недвижимости на базе искусственного интеллекта.

Он заявил, что большинство продавцов на самом деле не нуждаются в агенте. Им только нужны правильные инструменты для этого.

Главная миссия этой платформы – предоставить потребителям возможность самостоятельно контролировать процесс и сэкономить десятки тысяч долларов на ненужных комиссиях,

– сказал Чемберс изданию.

Итак, платформа Ridley разбивает процесс продажи жилья на этапы с помощью контрольных списков, инструкций по искусственному интеллекту и поддержки людей. К инструментам входят следующие:

Ценообразование с помощью искусственного интеллекта с учетом обновлений, дефектов, функций и рыночных данных,

с помощью искусственного интеллекта с учетом обновлений, дефектов, функций и рыночных данных, Конструктор страниц недвижимости для прямых предложений и показов,

недвижимости для прямых предложений и показов, Доступ к MLS через партнерских брокеров,

через партнерских брокеров, Центр документов с удобными предварительно заполненными формами и выделенными пояснениями.

с удобными предварительно заполненными формами и выделенными пояснениями. Планировщик поставщиков через Thumbtack для фотографов, инспекторов и других.

Обратите внимание! По словам разработчика, на платформе уже выставлено домов на продажу на сумму более 30 миллионов долларов.