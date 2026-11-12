Квартиру завещали другому: при каких условиях можно оспорить завещание

Даже если владелец завещал квартиру конкретному человеку, это еще не гарантирует, что именно она получит жилье в наследство. При определенных обстоятельствах завещание можно оспорить, а право на недвижимость – пересмотреть.

При каких условиях можно оспорить завещание на квартиру

Владелец квартиры может завещать ее кому угодно, даже лицу, не являющемуся его родственником. Несогласие других наследников с таким решением не является основанием для отмены завещания. Оспаривать документ можно только при определенных законом обстоятельствах, как указано в Гражданском кодексе Украины.

В частности, суд может признать завещание недействительным, если оно было составлено под давлением или угрозами, а решение владельца не было добровольным. Основанием также может стать состояние здоровья человека, из-за которого он на момент составления документа не осознавал значения своих действий или не мог ими управлять.

Важно! В отдельных случаях завещание является ничтожным – например, если его составил человек, не имевший на это права, или документ оформили или заверили с нарушением требований закона. Такое завещание недействительно независимо от решения суда. В то же время преклонный возраст владельца или наличие заболевания сами по себе не делают документ недействительным.

Как оспорить завещание и кому достанется квартира

Оспорить завещание можно только после смерти его владельца. Для этого человек, чьи наследственные права нарушены, должен обратиться в суд с иском. При этом шестимесячный срок для принятия наследства не следует путать со сроком обжалования завещания.

Чтобы доказать нарушение, можно использовать медицинские документы, показания очевидцев и другие доказательства, связанные с оформлением завещания. Если возникают сомнения относительно психического состояния умершего, суд может назначить посмертную судебно-психиатрическую экспертизу. Одних лишь предположений родственников для отмены документа недостаточно.

Если завещание признают недействительным, квартира может перейти к наследникам по закону. Первыми право на наследство имеют дети, супруг или супруга и родители умершего. Если существовало предыдущее завещание, его действие зависит от причин недействительности нового документа и не всегда восстанавливается. При этом человек, выигравший суд, не получает квартиру автоматически – он должен иметь право на наследство.

Напомним, если умерший владелец не зарегистрировал квартиру или документы на нее были утеряны, наследники все равно могут оформить жилье в собственность. Если право собственности удастся подтвердить документами или архивными записями, обращаться в суд не придется.