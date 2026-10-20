Как оформить наследство, если умерший не зарегистрировал недвижимость

Если человек при жизни стал владельцем квартиры или дома, но не зарегистрировал недвижимость, наследники могут подать заявление на ее регистрацию после смерти владельца, как указано в украинском законодательстве.

Для этого необходимо иметь документ, подтверждающий, что жилье принадлежало умершему. Важно, чтобы он был выдан на имя владельца еще при его жизни.

В таком случае квартиру или дом регистрируют на имя умершего с пометкой о его смерти. Однако это не означает, что недвижимость сразу переходит к наследнику. После регистрации он должен завершить оформление наследства и получить соответствующее свидетельство.

Для регистрации необходимо иметь:

Договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве собственности или другой документ, подтверждающий принадлежность жилья умершему.

Выписка из Реестра наследственных дел об открытом наследственном деле.

Документ с данными о наследниках, выдаваемый нотариусом или уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления.

Также необходимо подтвердить смерть владельца. Эти данные можно проверить через государственный реестр, поэтому бумажное свидетельство о смерти требуется не всегда.

Что делать, если документы на унаследованное жилье утеряны

Если документы на квартиру или дом утеряны, наследник все равно может оформить недвижимость на себя. В таком случае право собственности умершего можно подтвердить другими документами или архивными записями. Такая возможность предусмотрена для имущества, право собственности на которое ранее было зарегистрировано в соответствии с правилами, действовавшими на тот момент.

Необходимые записи могут храниться в архивах бюро технической инвентаризации (БТИ), в частности в реестровых книгах. Это особенно актуально для жилья, право собственности на которое оформлялось до 1 января 2013 года. Если архивных сведений достаточно и выполнены другие законодательные условия, недвижимость можно оформить без обращения в суд.

Важно! Если же документов или архивных записей недостаточно, нотариус может отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство. Тогда наследник имеет право обратиться в суд с целью признания права собственности на имущество.

Для этого необходимо доказать, что квартира или дом принадлежали умершему, а заявитель имеет право на наследство. Если суд примет решение в пользу наследника, после вступления его в законную силу можно будет зарегистрировать недвижимость на свое имя.

Напомним, что оформление квартиры в порядке наследования в 2026 году может обойтись в от нескольких тысяч до сотен тысяч гривен. Для близких родственников расходы обычно ограничиваются услугами нотариуса и оформлением документов, тогда как другим наследникам придется уплатить еще и налоги.