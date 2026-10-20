Як оформити спадщину, якщо померлий не зареєстрував нерухомість

Якщо людина за життя стала власником квартири чи будинку, але не зареєструвала нерухомість, спадкоємці можуть подати заяву на її реєстрацію після смерті власника, зазначається в українському законодавстві.

Для цього потрібно мати документ, який підтверджує, що житло належало померлому. Важливо, щоб його видали на ім'я власника ще за життя.

У такому випадку квартиру чи будинок реєструють за померлою особою з позначкою про її смерть. Однак це не означає, що нерухомість одразу переходить спадкоємцю. Після реєстрації він має завершити оформлення спадщини та отримати відповідне свідоцтво.

Для реєстрації треба мати:

Договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про право власності або інший документ, що підтверджує належність житла померлому.

Витяг зі Спадкового реєстру про відкриту спадкову справу.

Документ із даними про спадкоємців, який видає нотаріус або уповноважена посадова особа місцевого самоврядування.

Також необхідно підтвердити смерть власника. Ці дані можуть перевірити через державний реєстр, тому паперове свідоцтво про смерть потрібне не завжди.

Що робити, якщо документи на успадковане житло втрачені

Якщо документи на квартиру чи будинок загубилися, спадкоємець усе одно може оформити нерухомість на себе. У такому випадку право власності померлого можна підтвердити іншими документами або архівними записами. Така можливість передбачена для майна, право власності на яке раніше зареєстрували за правилами, що діяли на той час.

Необхідні записи можуть зберігатися в архівах бюро технічної інвентаризації (БТІ), зокрема в реєстрових книгах. Це особливо актуально для житла, право власності на яке оформлювали до 1 січня 2013 року. Якщо архівних відомостей достатньо та виконані інші законодавчі умови, нерухомість можна оформити без звернення до суду.

Важливо! Якщо ж документів або архівних записів недостатньо, нотаріус може відмовити у видачі свідоцтва про право на спадщину. Тоді спадкоємець має право звернутися до суду, щоб визнати право власності на майно.

Для цього потрібно довести, що квартира чи будинок належали померлому, а заявник має право на спадщину. Якщо суд ухвалить рішення на користь спадкоємця, після набрання ним законної сили можна буде зареєструвати нерухомість на своє ім'я.

Нагадаємо, оформлення квартири у спадщину у 2026 році може коштувати від кількох тисяч до сотень тисяч гривень. Для близьких родичів витрати зазвичай обмежуються послугами нотаріуса та оформленням документів, тоді як іншим спадкоємцям доведеться сплатити ще й податки.