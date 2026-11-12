Квартиру заповіли іншому: за яких умов можна оскаржити заповіт

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За яких умов можна оскаржити заповіт на квартиру

Власник квартири може залишити її у спадок будь-кому, навіть людині, яка не є його родичем. Незгода інших спадкоємців із таким рішенням не є підставою для скасування заповіту. Оскаржити документ можна лише за визначених законом обставин, зазначено у Цивільному кодексі України.

Зокрема, суд може визнати заповіт недійсним, якщо його склали під тиском або погрозами, а рішення власника не було добровільним. Підставою також може стати стан здоров'я людини, через який вона на момент складання документа не усвідомлювала значення своїх дій або не могла ними керувати.

Важливо! В окремих випадках заповіт є нікчемним – наприклад, якщо його склала людина, яка не мала на це права, або документ оформили чи посвідчили з порушенням вимог закону. Такий заповіт недійсний незалежно від рішення суду. Водночас похилий вік власника чи наявність захворювання самі по собі не роблять документ недійсним.

Як оскаржити заповіт і кому дістанеться квартира

Оскаржити заповіт можна лише після смерті його власника. Для цього людина, чиї спадкові права порушені, має звернутися до суду з позовом. При цьому шестимісячний строк для прийняття спадщини не слід плутати зі строком оскарження заповіту.

Щоб довести порушення, можна використати медичні документи, свідчення очевидців та інші докази, пов'язані з оформленням заповіту. Якщо виникають сумніви щодо психічного стану померлого, суд може призначити посмертну судово-психіатричну експертизу. Самих припущень родичів для скасування документа недостатньо.

Якщо заповіт визнають недійсним, квартира може перейти спадкоємцям за законом. Першими право на спадщину мають діти, чоловік або дружина та батьки померлого. Якщо існував попередній заповіт, його дія залежить від причин недійсності нового документа і не завжди відновлюється. При цьому людина, яка виграла суд, не отримує квартиру автоматично – вона повинна мати право на спадщину.

Нагадаємо, якщо померлий власник не зареєстрував квартиру або документи на неї загубилися, спадкоємці все одно можуть оформити житло у власність. Якщо право власності вдасться підтвердити документами чи архівними записами, звертатися до суду не доведеться.