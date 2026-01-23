Новые правила компенсации за размещение ВПЛ: как подать заявление в 2026 году

В 2026 году Пенсионный фонд Украины обновил порядок получения компенсаций за размещение ВПЛ. Новые правила касаются механизма начисления выплат владельцам жилья.

Что изменилось для получателей компенсации?

Одним из ключевых нововведений стала возможность получить временную компенсацию в случаях, когда заявитель еще не имеет полного пакета подтверждающих документов, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Такая выплата назначается на период их восстановления, но не более чем на два месяца с даты подачи заявления.

Основная компенсация за размещение ВПЛ предоставляется сроком на шесть месяцев, начиная с месяца обращения. После завершения этого периода выплата может быть продлена автоматически, если во время проверки подтверждается сохранение права на помощь.

Компенсация покрывает:

расходы на потребленные жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных социальных норм;

расходы на приобретение сжиженного газа и печного бытового топлива в пределах утвержденных норм.

Право на получение средств имеют юридические лица, предприятия, учреждения, организации всех форм собственности и физические лица, которые предоставляют жилье внутренне перемещенным лицам без взимания платы за проживание. Выплата осуществляется исключительно через Пенсионный фонд Украины.

Когда компенсация не предоставляется?

Компенсация за размещение ВПЛ и временная компенсация не назначаются в следующих случаях:

внутренне перемещенное лицо уже получает другую государственную компенсацию или субсидию на жилищно-коммунальные услуги по другому адресу;

ВПЛ пользуется государственной субсидией на оплату аренды жилья в рамках экспериментального проекта;

внутренне перемещенное лицо находилось за границей более 30 календарных дней подряд на дату подачи заявления;

ВПЛ фактически не проживало по указанному адресу более 30 дней подряд;

во время проверки выявлены ложные сведения, влияющие на право или размер компенсации.

Как подать заявление на компенсацию за размещение ВПЛ?

Заявление на получение компенсации подается в электронном формате через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для подачи заявления необходимо:

войти в личный кабинет на портале ПФУ;

выбрать форму "Заявление на получение компенсации за размещение ВПЛ";

заполнить информацию о заявителе и адрес жилья, где проживают ВПЛ;

указать банковские реквизиты для перечисления средств;

внести данные о внутренне перемещенных лицах в соответствии со справками о постановке на учет;

подписать заявление квалифицированной электронной подписью или другим разрешенным средством электронной идентификации и отправить его.

Как найти форму "Заявление на получение компенсации за размещение ВПЛ" / Скриншот 24 Канала

Адрес фактического проживания ВПЛ, указанный в справке, должен полностью совпадать с адресом, по которому оформляется компенсация.

Сколько владелец жилья получит за размещение ВПЛ?