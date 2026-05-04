Ваучер или "еВідновлення": от чего зависит сумма выплаты за разрушенное жилье

Украинцы могут получить компенсацию за разрушенное жилье через жилищный ваучер или сертификат "еВідновлення". Эти программы имеют разные условия, поэтому сумма выплаты зависит от выбранного варианта.

Что предусматривает жилищный ваучер?

Жилищный ваучер предоставляют как фиксированную помощь для отдельных категорий людей, которые потеряли жилье или были вынуждены его оставить из-за войны, пишет Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета.

Его могут получить внутренне перемещенные лица, участники боевых действий, а также люди с инвалидностью вследствие войны.

Сумма компенсации определена заранее – на одного человека можно получить до 2 миллионов гривен. Она не меняется в зависимости от того, каким было жилье до разрушения или сколько оно стоило на рынке.

Подать заявку можно через Дію – после проверки данных формируется электронный сертификат с определенной суммой помощи. Деньги при этом не выдают на руки, их резервируют под конкретную сделку и направляют непосредственно продавцу жилья или банку после заключения договора.

Очередь формируется автоматически – по дате и времени подачи заявки. Если средства не использованы в течение 60 дней, они возвращаются в систему и переходят следующим в очереди,

– отмечает Алексей Кулеба.

Кому и как предоставляют сертификат "еВідновлення"?

Сертификат "еВідновлення" работает по другому принципу и привязан к конкретному объекту недвижимости. Его предоставляют владельцам или совладельцам жилья, которое было уничтожено или повреждено после 24 февраля 2022 года.

Размер компенсации в этом случае определяют индивидуально после оценки, учитывая площадь жилья, его состояние и другие характеристики.

Ключевое условие – подтвердить факт разрушения. Специальная комиссия должна установить, что объект не подлежит восстановлению, для этого проводят обследование или используют спутниковые данные.

К слову, из-за этого часть украинцев не получает компенсации по программе "еВідновлення" в определенные сроки. Елена Шуляк объяснила, что без обследований и соответствующих решений средства не перечисляют. Поэтому возникают задержки даже тогда, когда люди уже подали все необходимые документы.

Наличие другого жилья не ограничивает право на получение сертификата. Человек может подать заявку даже тогда, когда уже имеет другую недвижимость.

В чем главная разница между программами?

Оба инструмента имеют разную логику и подходят для разных ситуаций. То есть:

ваучер имеет фиксированную сумму, а сертификат предусматривает индивидуальный расчет;

ваучер не учитывает рыночную стоимость жилья, тогда как сертификат напрямую зависит от оценки объекта;

наличие другой недвижимости блокирует получение ваучера, но не влияет на право на сертификат.

В то же время для обеих программ действует проверка заявителей. Также учитывают ограничения, связанные с санкциями или другими юридическими основаниями, которые могут повлиять на решение о предоставлении компенсации.

Какую новую жилищную политику правительство готовит для ВПЛ?

Более 20 организаций присоединились к обсуждению жилищных решений для внутренне перемещенных лиц. Правительство пытается выстроить единую систему, которая объединит помощь общин и международных партнеров.

Участники говорили о различных форматах жилья для переселенцев. В частности, речь шла как о временном размещении, так и о долгосрочных вариантах проживания.