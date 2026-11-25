В Украине право на компенсацию за уничтоженное жилье можно унаследовать, даже если умерший владелец не успел получить жилищный сертификат. При этом подать заявление на компенсацию наследники могут еще до завершения оформления наследства.

Как унаследовать право на компенсацию за уничтоженное жилье

Гражданский кодекс Украины предусматривает переход к наследникам права на возмещение имущественного ущерба. Поэтому отсутствие оформленного жилищного сертификата не является основанием для отказа в выплате, сообщает Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета.

Для принятия наследства необходимо обратиться к нотариусу в течение шести месяцев со дня смерти владельца. Нотариусу нужно сообщить об уничтожении недвижимости и предоставить информацию, необходимую для оформления компенсации.

Какие документы необходимо подать нотариусу

Для открытия наследственного дела необходимо подготовить такие документы:

паспорт и идентификационный код;

свидетельство о смерти владельца;

документы, подтверждающие родство, или завещание;

имеющиеся документы на недвижимость;

сведения о компенсации (при наличии).

Нотариус или наследник может направить запрос в компенсационную комиссию, чтобы выяснить, подавал ли умерший заявление, было ли ему согласовано возмещение и был ли выдан жилищный сертификат. Комиссия должна предоставить ответ в течение 30 календарных дней.

Можно ли подать заявление на компенсацию до оформления наследства

При подаче заявления на компенсацию свидетельство о праве на наследство не является обязательным документом. Его можно предоставить позже, однако окончательное решение комиссия примет только после подтверждения наследственных прав.

Если наследников несколько, учитываются права каждого из них. Тот, кто первым обратился к нотариусу или получил доступ к жилищному сертификату, не имеет преимуществ перед другими наследниками. Регистрировать право собственности на уничтоженную недвижимость за наследником нужно не во всех случаях – это зависит от обстоятельств и имеющихся документов.

Жилищный сертификат нельзя продавать, дарить или передавать посторонним лицам. После смерти владельца воспользоваться им для приобретения нового жилья могут только законные наследники.

Напомним, украинцы, проживающие за рубежом, могут унаследовать недвижимость без необходимости возвращения в Украину. Для этого необходимо заверить подпись на заявлении о принятии наследства в консульстве или у иностранного нотариуса и отправить документ украинскому нотариусу по почте.