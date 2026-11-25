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Як успадкувати право на компенсацію за знищене житло

Цивільний кодекс України передбачає перехід до спадкоємців права на відшкодування майнових збитків. Тому відсутність оформленого житлового сертифіката не є підставою для відмови у виплаті, повідомляє Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради.

Для прийняття спадщини необхідно звернутися до нотаріуса протягом шести місяців із дня смерті власника. Нотаріусу потрібно повідомити про знищення нерухомості та надати наявну інформацію щодо оформлення компенсації.

Які документи потрібно подати нотаріусу

Для відкриття спадкової справи необхідно підготувати такі документи:

паспорт та ідентифікаційний код;

свідоцтво про смерть власника;

документи про спорідненість або заповіт;

наявні документи на нерухомість;

відомості про компенсацію (за наявності).

Нотаріус або спадкоємець може надіслати запит до компенсаційної комісії, щоб з'ясувати, чи подавав померлий заяву, чи погодили йому відшкодування та чи видали житловий сертифікат. Комісія має надати відповідь протягом 30 календарних днів.

Чи можна подати заяву на компенсацію до оформлення спадщини

Під час подання заяви на компенсацію свідоцтво про право на спадщину не є обов'язковим документом. Його дозволено надати пізніше, однак остаточне рішення комісія ухвалить лише після підтвердження спадкових прав.

Якщо спадкоємців кілька, враховують права кожного з них. Той, хто першим звернувся до нотаріуса або отримав доступ до житлового сертифіката, не має переваг перед іншими спадкоємцями. Реєструвати право власності на знищену нерухомість за спадкоємцем потрібно не в усіх випадках – це залежить від обставин та наявних документів.

Житловий сертифікат не можна продавати, дарувати чи передавати стороннім особам. Після смерті власника скористатися ним для придбання нового житла можуть лише законні спадкоємці.

Нагадаємо, українці за кордоном можуть успадкувати нерухомість без повернення в Україну. Для цього потрібно засвідчити підпис на заяві про прийняття спадщини в консульстві або в іноземного нотаріуса та надіслати документ українському нотаріусу поштою.