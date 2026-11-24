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Як прийняти спадщину в Україні, перебуваючи за кордоном

Спадкоємці, які на момент смерті спадкодавця не проживали з ним постійно, повинні подати заяву про прийняття спадщини. Зробити це потрібно протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини, повідомляє Міністерство юстиції України.

Засвідчити підпис на заяві можна в українському консульстві або в іноземного нотаріуса. У другому випадку залежно від країни можуть знадобитися апостиль або консульська легалізація та переклад документа українською мовою.

Заяву надсилають українському нотаріусу поштою. Для дотримання шестимісячного строку враховують дату відправлення, а не отримання документа, тому поштову квитанцію варто зберегти. Подати заяву від імені спадкоємця за довіреністю не можна.

Місце відкриття спадщини визначають за останнім місцем проживання померлого, а якщо воно невідоме – за розташуванням нерухомості або її основної частини. Якщо місце відкриття спадщини розташоване на тимчасово окупованій території або території активних бойових дій, спадкову справу можна завести у нотаріуса на підконтрольній Україні території.

Які документи потрібні для оформлення спадщини на нерухомість

Для оформлення спадщини нотаріусу необхідно надати такі документи:

паспорт та податковий номер;

свідоцтво про смерть спадкодавця;

документи, що підтверджують родинні зв'язки, або заповіт;

документи про останнє місце проживання померлого;

правовстановлювальні документи на нерухомість.

За потреби нотаріус може запросити додаткові документи.

Подальше оформлення майна можна доручити представнику. Він має право подавати необхідні документи та отримувати свідоцтво про право на спадщину. Для цього потрібно оформити довіреність в українському консульстві або в іноземного нотаріуса з дотриманням вимог до засвідчення іноземних документів.

Свідоцтво видають після закінчення шестимісячного строку та перевірки документів. Якщо спадкоємець вчасно прийняв спадщину, граничного строку для його отримання немає. Право власності на успадковану нерухомість реєструє нотаріус.

Нагадаємо, якщо власник квартири не залишив заповіту, право на нерухомість визначають за п'ятьма чергами спадкування. Першочергове право на житло мають діти, батьки та той із подружжя, хто пережив померлого. За загальним правилом спадщину між ними розподіляють у рівних частках.