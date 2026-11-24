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Как принять наследство в Украине, находясь за границей

Наследники, которые на момент смерти наследодателя не проживали с ним постоянно, должны подать заявление о принятии наследства. Сделать это нужно в течение 6 месяцев со дня открытия наследства, сообщает Министерство юстиции Украины.

Заверить подпись на заявлении можно в украинском консульстве или у иностранного нотариуса. Во втором случае, в зависимости от страны, могут потребоваться апостиль или консульская легализация, а также перевод документа на украинский язык.

Заявление отправляют украинскому нотариусу по почте. Для соблюдения шестимесячного срока учитывается дата отправки, а не получения документа, поэтому почтовую квитанцию следует сохранить. Подать заявление от имени наследника по доверенности нельзя.

Место открытия наследства определяется по последнему месту жительства умершего, а если оно неизвестно – по местонахождению недвижимости или ее основной части. Если место открытия наследства расположено на временно оккупированной территории или территории активных боевых действий, наследственное дело можно завести у нотариуса на подконтрольной Украине территории.

Какие документы необходимы для оформления наследства на недвижимость

Для оформления наследства нотариусу необходимо предоставить такие документы:

паспорт и налоговый номер;

свидетельство о смерти наследодателя;

документы, подтверждающие родственные связи, или завещание;

документы о последнем месте проживания умершего;

документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость.

При необходимости нотариус может запросить дополнительные документы.

Дальнейшее оформление имущества можно поручить представителю. Он имеет право подавать необходимые документы и получать свидетельство о праве на наследство. Для этого необходимо оформить доверенность в украинском консульстве или у иностранного нотариуса с соблюдением требований к заверению иностранных документов.

Свидетельство выдается по истечении шестимесячного срока и после проверки документов. Если наследник своевременно принял наследство, предельного срока для его получения нет. Право собственности на унаследованную недвижимость регистрирует нотариус.

Напомним, если владелец квартиры не оставил завещания, право на недвижимость определяется по пяти очередям наследования. Первоочередное право на жилье имеют дети, родители и тот из супругов, кто пережил умершего. По общему правилу наследство между ними распределяется в равных долях.