В Норвегии давно используют эту технологию: почему в домах тепло даже в сильные морозы

Зимой многие украинские дома остаются холодными даже при постоянной работе отопления. В Норвегии эту проблему решили другим путем еще более десяти лет назад, сделав ставку не на мощность систем обогрева, а на конструкцию дома.

Почему в норвежских домах тепло даже в сильные морозы?

Основной акцент в Норвегии делают на утепление фундамента и пола, пишет 24 Канал со ссылкой на NLS.

При строительстве под основу дома закладывают несколько слоев жесткого теплоизоляционного материала, чаще всего экструдированного пенополистирола толщиной до 12-15 сантиметров.

Такой подход уменьшает контакт помещения с холодным грунтом и позволяет сохранять стабильную температуру внутри дома.

В Украине фундамент часто утепляют минимально или не утепляют совсем. В результате тепло быстро уходит в землю, а пол остается холодным даже если отапливается системой.

Какие материалы используют в Норвегии для сохранения тепла?

Важно! Норвежские дома проектируют с многоуровневой теплоизоляцией. Стены и кровлю утепляют минеральной ватой, целлюлозными материалами или современными вспененными утеплителями. Большое внимание уделяют герметичности конструкций, чтобы избежать потерь тепла через стыки и щели.

По оценкам экспертов, такая система позволяет уменьшить потребление энергии на отопление и поддерживать комфортный микроклимат даже при температурах ниже минус 20 градусов.

Какие системы отопления распространены в норвежских домах?

В Норвегии широко используют тепловые насосы, которые работают в сочетании с качественной изоляцией зданий. Также применяют электрическое отопление, централизованные теплосети и напольные системы обогрева. Благодаря минимальным теплопотерям эти системы работают при более низких температурах теплоносителя и не требуют высокой мощности.

В Украине же часто пытаются компенсировать потери тепла путем более сильного отопления, что влияет на общую сумму коммунальных платежей.

Можно ли применить этот подход в украинских домах?

Даже без полной реконструкции дома можно уменьшить потери тепла, пишут Радио Трек. Речь идет о дополнительном утеплении пола во время ремонта, изоляцию фундамента и использование материалов с высокими теплоудерживающими свойствами.

Норвежский опыт показывает, что главную роль играет не вид отопления, а то, насколько сам дом способен удерживать тепло.

