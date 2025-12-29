Чому в норвезьких будинках тепло навіть у сильні морози?

Основний акцент у Норвегії роблять на утеплення фундаменту та підлоги, пише 24 Канал з посиланням на NLS.

Під час будівництва під основу будинку закладають кілька шарів жорсткого теплоізоляційного матеріалу, найчастіше екструдованого пінополістиролу товщиною до 12-15 сантиметрів.

Такий підхід зменшує контакт приміщення з холодним ґрунтом і дозволяє зберігати стабільну температуру всередині оселі.

В Україні фундамент часто утеплюють мінімально або не утеплюють зовсім. У результаті тепло швидко йде в землю, а підлога залишається холодною навіть якщо опалюється системою.

Які матеріали використовують у Норвегії для збереження тепла?

Важливо! Норвезькі будинки проєктують з багаторівневою теплоізоляцією. Стіни та покрівлю утеплюють мінеральною ватою, целюлозними матеріалами або сучасними спіненими утеплювачами. Велику увагу приділяють герметичності конструкцій, щоб уникнути втрат тепла через стики та щілини.

За оцінками експертів, така система дозволяє зменшити споживання енергії на опалення та підтримувати комфортний мікроклімат навіть за температур нижче мінус 20 градусів.

Які системи опалення поширені в норвезьких оселях?

У Норвегії широко використовують теплові помпи, які працюють у поєднанні з якісною ізоляцією будівель. Також застосовують електричне опалення, централізовані тепломережі та підлогові системи обігріву. Завдяки мінімальним тепловтратам ці системи працюють при нижчих температурах теплоносія і не потребують високої потужності.

В Україні ж часто намагаються компенсувати втрати тепла шляхом сильнішого опалення, що впливає на загальну суму комунальних платежів.

Чи можна застосувати цей підхід в українських будинках?

Навіть без повної реконструкції будинку можна зменшити втрати тепла, пишуть Радіо Трек. Йдеться про додаткове утеплення підлоги під час ремонту, ізоляцію фундаменту та використання матеріалів з високими теплоутримувальними властивостями.

Норвезький досвід показує, що головну роль відіграє не вид опалення, а те, наскільки сам будинок здатний утримувати тепло.

