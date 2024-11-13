Квартиры, которых никто не хочет: какие объекты попали в аутсайдерский список

Рынок недвижимости в Украине оживает даже несмотря на военное положение в стране и проблемы с экономикой. Впрочем, в этом году заметно выросла доля тех квартир, которые покупатели выбирают неохотно.

Поэтому украинцы отказываются покупать квартиры в старых домах, в недостроях или малогабаритные квартиры, информирует 24 Канал.

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Почему некоторые квартиры в Украине не пользуются спросом

Старый советский многоквартирный дом

Эксперт по недвижимости Виктория Берещак рассказала "Фактам ICTV", что в 2025 году среди квартир, которые чаще всего не выбирают для покупки, есть квартиры в старых домах советской застройки, то есть так называемые "хрущевки" и "брежневки".



Что не так с "хрущевками" в 2025 году / Фото ОЛХ

Дело в том, что квартиры в таких домах часто имеют низкую энергоэффективность, неудобную планировку и устаревшие коммуникации. К этому добавляется еще и отсутствие лифтов или ненадежные бомбоубежища.

Хрущевки с маленькими кухнями на 5 – 7 квадратных метров и тесными ванными комнатами не отвечают современным потребностям. Украинцы хотят более просторных и функциональных планировок,

– говорит Берещак.

Квартиры у проблемных застройщиков

Спрос на квартиры на первичном рынке также упал. Все из-за проектов, которые не имеют документов на ввод в эксплуатацию, есть какие-то задержки в строительстве более чем на 2 года, или же застройщики имеют плохую репутацию.

Если застройщик не имеет надежной репутации или срывает сроки сдачи, спрос на такие объекты падает до минимума,

– эксперт по недвижимости Берещак.



Квартира в новостройке / Фото real-estate.lviv.ua

Малогабаритные квартиры

Речь идет о квартирах, которые имеют площадь от 30 до 35 квадратных метров с непрактичной планировкой, где ванная 3 квадратных метра, а однокомнатные квартиры с кухнями от 7 до 9 квадратных метров.

Как рассказала эксперта рынка недвижимости, Елена Бондарук, для "РБК-Украина", ранее такие квартиры часто покупали для сдачи в аренду.

Однако все изменилось в 2025 году, когда спрос на аренду снизился из-за роста предложения.

Квартиры без автономных систем

Елена Гайдамаха, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, в интервью "Главкому" отметила, что сейчас покупатели ищут квартиры, которые обеспечивают стабильность в случае отключений электроэнергии или воды.

Для примера: в прифронтовом Запорожье спрос на квартиры с централизованным электроснабжением снизился на 15%, а спрос на жилье с автономными системами наоборот вырос.

Кроме того, новостройки с альтернативными источниками питания, например генераторы для лифтов или насосов, продаются быстрее, чем старые дома с централизованными системами.