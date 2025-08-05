Война, инфляция и коммунальные тарифы меняют жилищные предпочтения украинцев. В то же время спрос на жилье в Украине в 2025 году просел на 14% в большинстве регионов.

Как изменились предпочтения украинцев в 2025 году – рассказал аналитический центр DIM.RIA, передает 24 Канал.

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Сейчас украинцы имеют новый подход в покупке недвижимости: они стали осторожнее, дольше принимают решение и ищут более практичные варианты.

Какое жилье украинцы не хотят покупать?

Жилье в панельных домах 60 – 80-х годов уже не в тренде. Особенно в Киеве, Львове и Харькове – спрос на такие квартиры снизился на 15 – 20%. И вот почему:

старые здания часто не имеют надлежащего утепления,

не оборудованы укрытиями,

а состояние коммуникаций оставляет желать лучшего.

Все это делает такие квартиры дорогими в обслуживании и неудобными для жизни.

Интересно! Квартиры также могут не продаваться из-за плохого расположения, неудобная планировка, старые коммуникации, отсутствие укрытия, юридические проблемы, высокие налоги и проблемы с новостройками.



Украинцы не хотят покупать квартиры в панельках / Фото "Атланта Недвижимость"

Какие еще квартиры не покупают в Украине?

Большие квартиры площадью более 100 квадратных метров и дома более 300 квадратных метров также потеряли популярность. Основная причина – слишком высокая стоимость содержания. На фоне экономии покупатели отдают предпочтение компактным, но комфортным однокомнатным или двухкомнатным квартирам. Элитное жилье, несмотря на свой статус, продается медленно – высокая стартовая цена и большие расходы на ипотеку стали барьером для многих.

Жилье на последних этажах сейчас тоже не в фаворе, особенно в городах, которые подвергаются обстрелам. Из-за рисков безопасности спрос на такие квартиры просел на 25%. Также значительно хуже продаются:

объекты без автономного отопления,

альтернативных источников энергии (например генераторы или газовые плиты),

а также без возможности быть независимыми от центральных сетей.

Новые реалии формируют новые приоритеты: безопасность, энергоэффективность, документы и практичность – вот что сегодня важно при выборе жилья в Украине.

Дом – это гораздо больше, чем просто квадратные метры. Важно, чтобы рядом было все, что необходимо для жизни. Именно поэтому девелоперы в Киеве и Львове возводят жилые комплексы в сегменте комфорт-класса с расширенной инфраструктурой. Если вы ищете именно такой вариант, обратите внимание на РИЕЛ. Девелопер в 2025 году начал продажи сразу в шести комплексах Киева и Львова.