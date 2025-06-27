Жилье для украинцев после 2022 года: цена, этаж и наличие укрытия

Украине планируют покупку жилья в Украине и так думают более 60% опрошенных, однако пока только 21% готовы осуществить сейчас это. В то же время большинство выбирают бюджет для покупки квартиры или дома до 30 тысяч долларов.

Украинцы чаще всего выбирают квартиры и частные дома для собственного жилья, а коттеджи и таунхаусы привлекают лишь небольшой процент, передает 24 Канал со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.

Интересно Выбор жилья для аренды: на что больше всего обращают внимание украинцы

Вторичный или первичный рынок недвижимости

Согласно исследованию, большинство выбирает как вторичный рынок, так и новостройки. Зато процент тех, кто только вторичный рынок – 24%, еще меньше – исключительно новое жилье.

К основным критериям выбора входят: больше всего – цена, далее площадь и количество комнат, район, а на последнем уровне – инфраструктура.

Заметьте! Из-за полномасштабной войны украинцы начали учитывать при выборе жилья этаж размещения квартиры, а также имеет ли дом источники питания, автономное отопление и укрытие.

На какую цену ориентируются украинцы

Цена, на которую большинство ориентируется при выборе жилья, – до 30 тысяч долларов. Впрочем 35% опрошенных указывают уровень суммы до 60 тысяч долларов.

Меньше всего процентов выбирают цену в диапазоне от 60 тысяч долларов до 150 тысяч долларов. А также, бюджет в более 150 тысяч долларов. ров.

К наиболее частым причинам покупки жилья входят: