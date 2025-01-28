Украинцы часто покупают жилье с большой "скидкой": на сколько опускают цены

Чаще всего украинцы покупают небольшие и старые квартиры. А реальные цены продажи недвижимости в среднем на 25% ниже тех, что в объявлениях.

О том, какие квартиры покупают украинцы и за как реальные цены отличаются от начальных, рассказала нардеп Елена Шуляк, которую цитирует 24 Канал.

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Какие квартиры и где чаще всего покупают украинцы

По словам Шуляк, в целом спрос на рынке недвижимости в Украине оживает.

За год количество сделок выросло на 14%. Однако это все еще только 70% от уровня до полномасштабного вторжения. Большинство сделок касается квартир – 60%, остальные – частных домов,

– отметила нардеп.

И добавила, что чаще всего люди покупают небольшие старые квартиры. Они возведены в основном более 35 лет назад и в среднем имеют площадь 48 квадратных метров. Новые же квартиры, которым до 15 лет, занимают только четверть сделок.

По локациям, то активно украинцы покупают жилье на Западе, за пределами крупных городов. "Локация решает. 78% сделок заключено за пределами областных центров, из которых только 10% приходится на Киев", – сказала Шуляк.



Реальные цены продажи на 25% ниже средних объявлений / Фото Pexels

Украинцы часто сбивают цены на жилье

Нардеп также рассказала, что в процессе покупки недвижимости украинцы часто платят цену, которая ощутимо меньше, чем та, что была в объявлении. Она уточнила, что реальные цены в среднем на 25% ниже начальных. Это свидетельствует о том, что "цены на рынке формирует покупатель".

Какова ситуация с ипотекой и новым жильем

К ипотеке украинцы прибегают редко. Доля операций с использованием этого инструмента уменьшилась до 4%. А это соответствует показателям 2021 года. По строительству новых проектов, то этот процесс тоже идет медленно.

В западных областях начинают новые объекты, однако в Киеве преимущественно достраивают то, что начали раньше.