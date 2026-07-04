Одни накопят за несколько лет, другие – за 25: кому в Украине легче всего купить квартиру

Однокомнатная квартира за 50 тысяч долларов для представителей разных профессий в Украине означает совершенно разные сроки накопления средств. Одни работники могут собрать эту сумму за несколько лет, а другим для этого потребуется почти 25 лет.

Кто в Украине быстрее всего может накопить на квартиру

По данным исследования OLX, меньше всего времени требуется представителям рабочих и строительных профессий.

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Быстрее всех на квартиру стоимостью 50 тысяч долларов могут накопить штукатуры. При медианной зарплате 70 тысяч гривен им потребуется около 2,6 года. Фасадчики и каменщики с доходом 65 тысяч гривен могут собрать такую сумму примерно за 2,8 года.

Плиточникам, дальнобойщикам и рихтовщикам потребуется около 3 лет. Их медианная зарплата составляет 60 тысяч гривен. Строители и прорабы с доходом 50 тысяч гривен могут накопить на однокомнатное жилье примерно за 3,6 года.

В течение 5 лет могут накопить и другие специалисты. Монтажникам, машинистам экскаватора, автоэлектрикам и автомалярам потребуется около 4 лет при медианной зарплате 45 тысяч гривен. Сантехникам с доходом 42,5 тысячи гривен понадобится около 4,3 года. Водителям, автослесарям, механикам, малярам и стоматологам потребуется примерно 4,6 года, а таксистам и сварщикам – около 4,8 года.

Трактористы могут накопить нужную сумму примерно за 5 лет при зарплате 36,5 тысячи гривен. Шиномонтажникам, электрикам, торговым представителям, курьерам и мастерам по ремонту потребуется около 5,2 года при доходе 35 тысяч гривен.

Кому придется копить на жилье дольше всего

Дольше всего копить на квартиру придется работникам с более низкими медианными зарплатами. Для них жилье за 50 тысяч долларов означает уже значительно более длительный срок накопления.

Домработницам, медсестрам, промоутерам и аниматорам потребуется около 10,4 года. Их медианная зарплата составляет 17,5 тысячи гривен. Посудомойщицам с доходом 16,6 тысячи гривен придется копить примерно 11 лет.

Уходницам потребуется около 11,6 года при зарплате 15,75 тысячи гривен. Уборщицам – около 13 лет при доходе 14 тысяч гривен, а дворникам – примерно 15 лет при зарплате 12 тысяч гривен.

Дольше всего копить придется сторожам. При медианной зарплате в 7,25 тысячи гривен им потребуется около 25 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру.

Где в Украине можно купить квартиру до 60 тысяч долларов

В мае около 30% всех предложений на рынке приходилось на диапазон от 30 до 60 тысяч долларов. Этот сегмент также остается одним из самых популярных среди покупателей. Почти половина таких объектов – однокомнатные квартиры, а именно 49%. Сложнее всего найти квартиру до 60 тысяч долларов в Киеве и Львове.