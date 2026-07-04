Хто в Україні найшвидше може накопичити на квартиру

За даними дослідження OLX, найменше часу потрібно представникам робітничих і будівельних професій.

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Найшвидше на квартиру вартістю 50 тисяч доларів можуть накопичити штукатури. За медіанної зарплати 70 тисяч гривень їм потрібно близько 2,6 року. Фасадники та мулярі з доходом 65 тисяч гривень можуть зібрати таку суму приблизно за 2,8 року.

Плиточникам, далекобійникам і рихтувальникам потрібно близько 3 років. Їхня медіанна зарплата становить 60 тисяч гривень. Будівельники та виконроби з доходом 50 тисяч гривень можуть накопичити на однокімнатне житло приблизно за 3,6 року.

У межах 5 років можуть накопичити й інші фахівці. Монтажникам, машиністам екскаватора, автоелектрикам та автомалярам потрібно близько 4 років за медіанної зарплати 45 тисяч гривень. Сантехнікам із доходом 42,5 тисячі гривень знадобиться близько 4,3 року. Водіям, автослюсарям, механікам, малярам і стоматологам потрібно приблизно 4,6 року, а таксистам і зварювальникам – близько 4,8 року.

Трактористи можуть зібрати потрібну суму приблизно за 5 років за зарплати 36,5 тисячі гривень. Шиномонтажникам, електрикам, торговим представникам, кур’єрам і майстрам з ремонту потрібно близько 5,2 року за доходу 35 тисяч гривень.

Кому доведеться збирати на житло найдовше

Найдовше накопичувати на квартиру доведеться працівникам із нижчими медіанними зарплатами. Для них житло за 50 тисяч доларів означає вже значно довший строк накопичення.

Домробітницям, медсестрам, промоутерам і аніматорам потрібно близько 10,4 року. Їхня медіанна зарплата становить 17,5 тисячі гривень. Посудомийницям із доходом 16,6 тисячі гривень доведеться збирати приблизно 11 років.

Доглядальницям потрібно близько 11,6 року за зарплати 15,75 тисячі гривень. Прибиральницям – близько 13 років за доходу 14 тисяч гривень, а двірникам – приблизно 15 років за зарплати 12 тисяч гривень.

Найдовше збирати доведеться сторожам. За медіанної зарплати 7,25 тисячі гривень їм потрібно близько 25 років, щоб накопичити на однокімнатну квартиру.

Де в Україні можна купити квартиру до 60 тисяч доларів

У травні близько 30% усіх пропозицій на ринку припадали на діапазон від 30 до 60 тисяч доларів. Цей сегмент також залишається одним із найпопулярніших серед покупців. Майже половина таких об'єктів – однокімнатні квартири, а саме 49%. Найскладніше знайти квартиру до 60 тисяч доларів у Києві та Львові.