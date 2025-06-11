Ставка по ипотеке сейчас одна из самых низких: как выгодно покупать собственное жилье

Всего 5 или 10 лет назад ипотечные ставки на жилье достигали рекордных уровней. На сегодня ситуация изменилась, потому что рынок кредитования постепенно эволюционирует. И в этом помогает государственная программа по кредитованию жилья.

Ставка по ипотеке зависит как от учетной ставки НБУ, так и от стоимости ресурсов для банков, инфляции, спроса на кредиты и других факторов, а потому ее можно назвать своеобразным индикатором общего состояния экономики, передает 24 Канал со ссылкой на Центр экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс".

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Какой была динамика роста ипотечной ставки в Украине в прошлые годы

В 2006 – 2021 годах, по данным НБУ, средневзвешенная ставка по ипотеке в Украине колебалась в пределах от 11,8% до 20,6%. В то же время среднее значение за этот период составило 16,2%.

Интересно! В 2009 году был зафиксирован самый высокий уровень ставки, а именно 20,6%. Такой рост был вызван экономическим кризисом того времени, высокой инфляцией и стремительным ростом курса доллара.

Как объясняет руководитель аналитического департамента "Финансового пульса", Диляра Мустафаева, тогда украинцы массово инвестировали в жилье из-за обвала гривны и отсутствия доверия к банкам.

Банки, свою очередь, пытались удовлетворить спрос, предлагая кредиты даже с минимальным первым взносом. Это привело к росту рисков и ставок,

– заключает Мустафаева.

В период с 2015 по 2016 годы рынок пытался стабилизироваться и средневзвешенные ставки на жилье снизились до 11,8% – 12,4%.

Однако это продолжалось недолго, потому что уже в 2017 году ставка снова выросла до 17,4% из-за валютных ограничений и перевода кредитов в гривну.

Что изменилось после запуска программы "еОселя"

Государственная программа "еОселя" была запущена в 2022 году. Именно она, по словам Диляры Мустафаевой, сделала ипотеку по-настоящему доступной для широкого круга граждан.

Во-первых, программа позволила получить кредиты под 3 – 7% годовых,

Во-вторых, она дала импульс первичному рынку недвижимости,

В-третьих, показала, как государство может эффективно сотрудничать с банками по обеспечению жильем.

В 2024 году "еОселя" была переориентирована на поддержку первичного жилья, то есть от застройщиков. Поэтому, каждая вторая ипотека в рамках "еОсели" именно на первичное жилье.

Это очень важно в условиях военного времени, когда разрушено более 13% жилого фонда, а 3 милиона украинцев проживают в поврежденном жилье,

– говорит руководитель аналитического департамента "Финпульса".

Мустафаева отмечает, что ипотека дает не только доступ к собственному жилью, но и создает рабочие места, формирует налоговые поступления в бюджет, что, в свою очередь, влияет на рост ВВП страны.