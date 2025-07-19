Эксперты назвали вещи, которые сделают дом визуально дороже

В комиссионных магазинах и всевозможных секонд-хендах можно найти не только одежду и обувь, но и различные интересные вещи для интерьера. Это хороший вариант освежить комнаты за бюджетную цену и без ущерба для стиля.

Это может быть и старомодная посуда, и декор или даже мебель в винтажном стиле, которые в антикварных магазинах стоят значительно дороже. 24 Канал, ссылаясь Homes & Gardens, рассказывает, какие типы вещей и предметов могут сделать дом визуально дороже.

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Картины

Картины на кухне / Фото VSP Interiors

Живописные пейзажи или винтажные постеры станут прекрасным дополнением к минималистскому интерьеру.

"Когда люди заходят ко мне домой, первое, о чем они спрашивают, это откуда все эти элегантные портреты, и не мои ли родственники там изображены. Все ошеломляются, когда я говорю, что это незнакомые люди, которых я спас на секонд-хенде", – шутит эксперт по поиску старинных картин Рэйчел Леонард Кеннед.

Керамика и фарфор

Коллекция фарфора / Фото Future

Здесь задача не просто найти керамические или фарфоровые изделия, а еще такие, что имеют классический вид и станут прекрасным дополнением к современному интерьеру. В Англии это, например, бренды Spode до English Creamware. Они могут сделать комнату дороже независимо от того, расположены на открытых стеллажах, или стоят в комоде и используются для сервировки стола.

Также дизайнеры подсказывают, что их можно повесить на стену или выставить на консольном столике.

Деревянная мебель

Гостиная с ротанговым креслом и красным комодом / Фото Future

Качественную мебель часто дарят или просто отдают, а не выбрасывают, поэтому шанс найти ее в комиссионных магазинах, существует. Это может быть как винтажное кресло, так и журнальный столик.

Деревянная мебель сама по себе создает атмосферу чего-то величественного и элегантного по сравнению с обычной современной мебелью. А еще она намного дольше прослужит.

Зеркала

Винтажная ванная комната с зеркалом / Фото Future

Зеркала обычно дорогие, особенно эффектные модели длиной до пола или позолоченные варианты. Покупка зеркала в магазинах типа секонд-хенд выгодна не только с финансовой стороны, но и с эстетической. Там можно найти антикварные и винтажные модели, которые имеют интересный и изысканный вид.

Особенно следует обращать внимание на зеркала с большими рамами и даже причудливых форм. Они станут богатым дополнением к привычному современному интерьеру. "И пусть вас не пугают старые предметы", – отмечают дизайнеры.