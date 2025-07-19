Це може бути і старомодний посуд, і декор чи навіть меблі у вінтажному стилі, які в антикварних крамницях коштують значно дорожче. 24 Канал, посилаючись Homes & Gardens, розповідає, які типи речей та предметів можуть зробити будинок візуально дорожчим.

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Картини

Картини на кухні / Фото VSP Interiors

Мальовничі пейзажі чи вінтажні постери стануть чудовим доповненням до мінімалістського інтер'єру.

"Коли люди заходять до мене додому, перше, про що вони запитують, це звідки всі ці елегантні портрети, і чи не мої родичі там зображені. Усі приголомшуються, коли я кажу, що це незнайомі люди, яких я врятував на секонд-хенді", – жартує експерт із пошуку старовинних картин Рейчел Леонард Кеннед.

Кераміка та порцеляна

Колекція порцеляни / Фото Future

Тут завдання не просто знайти керамічні чи порцелянові вироби, а ще такі, що мають класичний вигляд і стануть чудовим доповненням до сучасного інтер'єру. В Англії це, наприклад, бренди Spode до English Creamware. Вони можуть зробити кімнату дорожчою незалежно від того, чи розташовані на відкритих стелажах, чи стоять у комоді і використовуються для сервірування столу.

Також дизайнери підказують, що їх можна повісити на стіну чи виставити на консольному столику.

Дерев'яні меблі

Вітальня з ротанговим кріслом та червоним комодом / Фото Future

Якісні меблі часто дарують або просто віддають, а не викидають, тому шанс знайти їх у комісійних магазинах, існує. Це може бути як вінтажне крісло, так і журнальний столик.

Дерев'яні меблі самі по собі створюють атмосферу чогось величного і елегантного в порівнянні зі звичайними сучасними меблями. А ще вони набагато довше прослугують.

Дзеркала

Вінтажна ванна кімната із дзеркалом / Фото Future

Дзеркала зазвичай дорогі, особливо ефектні моделі завдовжки до підлоги або позолочені варіанти. Купівля дзеркала в магазинах типу секонд-хенд вигідна не тільки з фінансового боку, а й з естетичного. Там можна знайти антикварні та вінтажні моделі, які мають цікавий та вишуканий вигляд.

Особливо слід звертати увагу на дзеркала з великими рамами і навіть химерних форм. Вони стануть багатим доповненням до звичного сучасного інтер'єру. "І нехай вас не лякають старі предмети", – наголошують дизайнери.