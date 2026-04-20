Получили квартиру по наследству: когда налог 0%, а когда придется отдать до 23%
- В 2026 году в Украине налог на наследство зависит от степени родства наследника, с 0% для ближайших родственников, 10% для других граждан Украины, и 23% для иностранцев.
- Передача имущества по завещанию не меняет налоговых правил, и получение имущества рассматривается как доход, который подлежит налогообложению по общим правилам.
В 2026 году налог на наследство в Украине зависит от степени родства наследника. В одних случаях платить не придется вообще, в других сумма может достигать 23%.
Какой налог на наследство надо уплатить в 2026 году?
В Украине облагается налогом не само наследство, а доход, полученный в виде имущества. Именно поэтому ставка зависит от того, кем наследник является для умершего, объясняет Государственная налоговая служба.
Поэтому применяют различные ставки:
- 0% – для ближайших родственников. В эту категорию входят родители, дети (в том числе усыновленные), муж или жена, а также родные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки. В таких случаях не нужно платить ни налог на доходы, ни военный сбор;
- 5% налога + 5% военного сбора – для наследников, которые не относятся к первой или второй степени родства, но имеют гражданство Украины;
- 18% налога + 5% военного сбора – если наследник или наследодатель не является гражданином Украины. В таком случае общая сумма платежей возрастает до 23%.
Отдельно закон предусматривает случаи, когда нулевую ставку применяют независимо от родства. Речь идет о людях с инвалидностью I группы, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также детей с инвалидностью.
Как завещание влияет на налог?
Передача имущества по завещанию не меняет налоговых правил и не создает дополнительных льгот для наследников, объясняет адвокат Светлана Круторогова в комментарии УНИАН.
Не имеет значения, каким образом лицо вступает в наследство – или по завещанию, или наследование происходит по закону,
– говорит адвокат.
Решающим является сам факт получения имущества, а не то, произошло ли наследование по завещанию. Именно получение такого имущества рассматривают как доход, который подлежит налогообложению.
На практике это означает, что даже постороннее лицо, указанное в завещании, будет платить налог по общим правилам. В большинстве случаев это 5% или 18% налога вместе с военным сбором в зависимости от статуса наследника.
Нужно ли подавать декларацию о наследстве?
В большинстве случаев налог уплачивают при нотариальном оформлении наследства. Тогда отдельно подавать декларацию не нужно, поскольку все расчеты уже проведены.
Если налог не уплатили во время оформления, наследник должен подать декларацию до 1 мая 2026 года. Уплатить сумму налога нужно до 1 августа 2026 года.