Получили квартиру по наследству: когда налог 0%, а когда придется отдать до 23%

В 2026 году налог на наследство в Украине зависит от степени родства наследника. В одних случаях платить не придется вообще, в других сумма может достигать 23%.

Какой налог на наследство надо уплатить в 2026 году?

В Украине облагается налогом не само наследство, а доход, полученный в виде имущества. Именно поэтому ставка зависит от того, кем наследник является для умершего, объясняет Государственная налоговая служба.

Смотрите также Можно ли выписать человека из ордера на квартиру: что нужно доказать в суде

Поэтому применяют различные ставки:

0% – для ближайших родственников. В эту категорию входят родители, дети (в том числе усыновленные), муж или жена, а также родные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки. В таких случаях не нужно платить ни налог на доходы, ни военный сбор;

5% налога + 5% военного сбора – для наследников, которые не относятся к первой или второй степени родства, но имеют гражданство Украины;

18% налога + 5% военного сбора – если наследник или наследодатель не является гражданином Украины. В таком случае общая сумма платежей возрастает до 23%.

Отдельно закон предусматривает случаи, когда нулевую ставку применяют независимо от родства. Речь идет о людях с инвалидностью I группы, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также детей с инвалидностью.

Как завещание влияет на налог?

Передача имущества по завещанию не меняет налоговых правил и не создает дополнительных льгот для наследников, объясняет адвокат Светлана Круторогова в комментарии УНИАН.

Не имеет значения, каким образом лицо вступает в наследство – или по завещанию, или наследование происходит по закону,

– говорит адвокат.

Решающим является сам факт получения имущества, а не то, произошло ли наследование по завещанию. Именно получение такого имущества рассматривают как доход, который подлежит налогообложению.

На практике это означает, что даже постороннее лицо, указанное в завещании, будет платить налог по общим правилам. В большинстве случаев это 5% или 18% налога вместе с военным сбором в зависимости от статуса наследника.

Нужно ли подавать декларацию о наследстве?