Одни покупают до 30, другие – ближе к 35: когда европейцы приобретают первое жилье

Для многих европейцев покупка первого жилья не происходит сразу после начала самостоятельной жизни. В некоторых странах люди становятся владельцами ещё до 30 лет, а в других этот шаг откладывают почти до 35.

В каком возрасте европейцы покупают первое жилье

В 23 европейских странах средний возраст покупателя первого жилья составляет 31,3 года, пишет Euronews.

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Ранее всего владельцами становятся на Мальте – в среднем в 28 лет. Дольше всего ждут в Швейцарии и Греции – там первое жилье покупают в среднем в 34,7 года.

На этом фоне заметна и разница в уровне владения жильем. В 2025 году в собственном жилье проживали 68,5% домохозяйств в ЕС. Это на 2,2% меньше, чем в 2010 году. В то же время показатели сильно различаются между странами: в Германии собственное жилье имеют 47,2% домохозяйств, а в Словакии – 93,8%.

Почему в одних странах жилье покупают раньше, а в других – позже

Один из самых заметных контрастов виден на примере Великобритании и Германии. Среди крупнейших экономик Европы именно британцы покупают первое жилье раньше всех – в среднем в 28,4 года. Такой же показатель у Люксембурга.

В случае с Великобританией важную роль играет поддержка со стороны семьи. Более половины людей в возрасте от 18 до 34 лет получают деньги от семьи на покупку жилья – в виде подарка или наследства.

В Германии ситуация иная. Там средний возраст первой покупки жилья среди крупнейших экономик Европы самый высокий – 33,6 года. То есть немцы становятся собственниками в среднем на 5,2 года позже, чем британцы.

Одна из причин – развитая культура аренды. В Германии 69% людей в возрасте от 18 до 34 лет арендуют жилье, тогда как средний показатель по Европе составляет 38%.

Испания среди крупнейших экономик занимает второе место по самому низкому среднему возрасту покупки первого жилья – 30,9 года. Во Франции этот показатель составляет 32,5 года, а в Италии – 32,8 года. Обе страны уже превышают среднеевропейский уровень.

На возраст покупки влияет и то, когда молодые люди начинают жить отдельно. В Италии и Испании они обычно остаются с родителями до 26 лет – это на три года дольше, чем средний показатель по Европе. Такой сценарий помогает накопить деньги, но в то же время может отложить саму покупку.

Во Франции молодежь переезжает от родителей в среднем в 23 года. При этом помощь от семьи на жилье получает лишь треть молодых французов. Для сравнения: средний европейский показатель такой поддержки – 48%.

Где больше всего людей покупают жилье до 35 лет

В среднем по Европе 69,5% граждан приобретают первое жилье до 35 лет. Самые высокие показатели у Люксембурга – 87,8%, Нидерландов – 85,2%, Великобритании – 84,6% и Венгрии – 82,8%.

Особо выделяется Великобритания. Там 40,2% покупателей приобретают первое жилье в возрасте от 18 до 25 лет. То есть двое из пяти британцев становятся собственниками ещё до 25 лет.

Реже всего так рано приобретают жилье в Греции. В возрасте от 18 до 25 лет первое жилье там покупают лишь 12,1% покупателей. Если учитывать всех, кто становится собственником до 35 лет, показатель также остается низким – 50,4%. Похожая ситуация в Швейцарии, где доля составляет 53,2%, и в Турции – 56%.

Среди стран, где первое жилье приобретают позже, чем в среднем по Европе, также числится Турция – 34,1 года, Чехия – 33,2 года, Польша – 32,7 года, Болгария – 32,5 года, Словения – 32,2 года и Хорватия – 32,1 года.

Зато более молодые покупатели чаще встречаются в Венгрии, где первое жилье приобретают в среднем в 28,5 года. К этой группе также относятся Нидерланды – 28,8 года, Австрия – 29,1 года, Португалия – 29,8 года и Финляндия – 29,9 года.

Почему испанцы не могут купить собственное жилье

Средняя стоимость жилья уже превышает 220 тысяч евро. Из-за этого молодым людям становится всё сложнее накопить даже на первый взнос по ипотеке. По оценкам исследователей, чтобы собрать необходимую сумму, нужно почти пять лет откладывать всю зарплату, не тратя ни копейки на другие расходы.

Получить ипотеку также непросто из-за требований банков. У молодых работников часто временные контракты или нестабильная занятость, поэтому банки неохотно выдают кредиты.