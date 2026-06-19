У якому віці європейці купують перше житло

У 23 європейських країнах середній вік покупця першого житла становить 31,3 року, пише Euronews.

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Найраніше власниками стають на Мальті – у середньому у 28 років. Найдовше чекають у Швейцарії та Греції – там перше помешкання купують у середньому у 34,7 року.

На цьому тлі помітна й різниця у рівні володіння житлом. У 2025 році у власних оселях жили 68,5% домогосподарств у ЄС. Це на 2,2% менше, ніж у 2010 році. Водночас показники сильно відрізняються між країнами: у Німеччині власне житло мають 47,2% домогосподарств, а у Словаччині – 93,8%.

Чому в одних країнах житло купують раніше, а в інших – пізніше

Один із найпомітніших контрастів видно на прикладі Великої Британії та Німеччини. Серед найбільших економік Європи саме британці купують перше житло найраніше – у середньому у 28,4 року. Такий самий показник має Люксембург.

У британському випадку важливу роль відіграє родинна підтримка. Понад половина людей віком від 18 до 34 років отримують гроші від родини на купівлю житла – як подарунок або спадщину.

У Німеччині ситуація інша. Там середній вік першої купівлі житла серед найбільших економік Європи найвищий – 33,6 року. Тобто німці стають власниками в середньому на 5,2 року пізніше, ніж британці.

Одна з причин – сильна культура оренди. У Німеччині 69% людей віком від 18 до 34 років орендують житло, тоді як середній показник у Європі становить 38%.

Іспанія серед найбільших економік має другий найнижчий середній вік купівлі першого житла – 30,9 року. У Франції цей показник становить 32,5 року, а в Італії – 32,8 року. Обидві країни вже перевищують середньоєвропейський рівень.

На вік купівлі впливає й те, коли молоді люди починають жити окремо. В Італії та Іспанії вони зазвичай залишаються з батьками до 26 років – це на три роки довше за середній показник у Європі. Такий сценарій допомагає накопичити гроші, але водночас може відсунути саму купівлю.

У Франції молодь переїжджає від батьків у середньому у 23 роки. Водночас допомогу від родини на житло отримує лише третина молодих французів. Для порівняння, середній європейський показник такої підтримки – 48%.

Де найбільше людей купують житло до 35 років

У середньому по Європі 69,5% громадян купують перше житло до 35 років. Найвищі показники мають Люксембург – 87,8%, Нідерланди – 85,2%, Велика Британія – 84,6% та Угорщина – 82,8%.

Окремо вирізняється Велика Британія. Там 40,2% покупців купують перше житло у віці від 18 до 25 років. Тобто двоє з п'яти британців стають власниками ще до 25 років.

Найрідше так рано житло купують у Греції. У віці від 18 до 25 років перше житло там купують лише 12,1% покупців. Якщо брати всіх, хто стає власником до 35 років, показник також залишається низьким – 50,4%. Схожа ситуація у Швейцарії, де частка становить 53,2%, та Туреччині – 56%.

Серед країн, де перше житло купують пізніше за середньоєвропейський рівень, також є Туреччина – 34,1 року, Чехія – 33,2 року, Польща – 32,7 року, Болгарія – 32,5 року, Словенія – 32,2 року та Хорватія – 32,1 року.

Натомість молодші покупці частіше зустрічаються в Угорщині, де перше житло купують у середньому у 28,5 року. До цієї групи також належать Нідерланди – 28,8 року, Австрія – 29,1 року, Португалія – 29,8 року та Фінляндія – 29,9 року.

Чому іспанці не можуть купити власне житло

Середня вартість житла вже перевищує 220 тисяч євро. Через це молодим людям дедалі складніше накопичити навіть на перший внесок за іпотекою. За оцінками дослідників, щоб зібрати необхідну суму, потрібно майже п'ять років відкладати всю зарплату без інших витрат.

Отримати іпотеку також непросто через вимоги банків. Молоді працівники часто мають тимчасові контракти або нестабільну зайнятість, тому банки неохоче погоджують кредити.