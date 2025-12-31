Аренда за 6 тысяч гривен в Киеве: как выглядит самая дешевая квартира столицы
- Самая дешевая однокомнатная квартира в Киеве расположена на Троещине и сдается за 6 тысяч гривен в месяц.
- Квартира имеет площадь 40 квадратных метров, расположена на 12 этаже, с простым интерьером без современного ремонта и базовой мебелью.
Самое дешевое предложение аренды жилья в Киеве, которое заметили в конце года, появилось на Троещине. Однокомнатную квартиру здесь сдают за 6 тысяч гривен в месяц, что существенно ниже средних цен в столице.
Где расположена квартира?
Жилье расположено в Деснянском районе Киева на улице Оноре де Бальзака, в начале жилого массива Троещина, пишет 24 Канал со ссылкой на OLX.
Многоэтажка находится во дворе. Рядом есть остановки общественного транспорта, продуктовые магазины, аптеки и другие объекты инфраструктуры. Район застроен плотно, но хорошо приспособлен для постоянного проживания.
Квартира расположена на 12 этаже 16-этажного дома, что также могло быть причиной снижения стоимости. Учитывая ситуацию с безопасностью, украинцы чаще выбирают жилье для аренды от 3 до 6 этажа.
Как выглядит квартира внутри?
Общая площадь квартиры составляет 40 квадратных метров. Планировка классическая для однокомнатного жилья с отдельной кухней и жилой комнатой. Интерьер простой и без современного или косметического ремонта. Стены и пол имеют обычную отделку, которую не обновляли в течение длительного времени.
Интерьер квартиры / Фото OLX
В комнате установлена базовая мебель для сна и хранения вещей. В жилой комнате техники нет. На кухне есть холодильник, микроволновая печь, электрический чайник и электроплита. Стоимость аренды также характеризует энергонезависимость жилья, киевляне чаще выбирают квартиры с газовой плитой или дома с генератором.
Кухня и санузел / Фото OLX
Санузел раздельный, что является редкостью для бюджетных вариантов аренды. В квартире также две лоджии, которые можно использовать для хранения вещей или как дополнительное пространство.
Можно ли с животными?
Отдельно указано, что владельцы готовы рассматривать арендаторов с домашними животными, что не часто случается в сегменте дешевой аренды. Семьи с детьми и владельцы животных часто получают отказы из-за опасений владельцев относительно возможных повреждений имущества.
Также проблемы при поиске аренды возникают у ВПЛ и военнослужащих. Части семей арендодатели отказывают еще до просмотра жилья, руководствуясь собственными представлениями о надежном арендаторе.