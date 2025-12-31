Аренда за 6 тысяч гривен в Киеве: как выглядит самая дешевая квартира столицы

Самое дешевое предложение аренды жилья в Киеве, которое заметили в конце года, появилось на Троещине. Однокомнатную квартиру здесь сдают за 6 тысяч гривен в месяц, что существенно ниже средних цен в столице.

Где расположена квартира?

Жилье расположено в Деснянском районе Киева на улице Оноре де Бальзака, в начале жилого массива Троещина, пишет 24 Канал со ссылкой на OLX.

Многоэтажка находится во дворе. Рядом есть остановки общественного транспорта, продуктовые магазины, аптеки и другие объекты инфраструктуры. Район застроен плотно, но хорошо приспособлен для постоянного проживания.

Квартира расположена на 12 этаже 16-этажного дома, что также могло быть причиной снижения стоимости. Учитывая ситуацию с безопасностью, украинцы чаще выбирают жилье для аренды от 3 до 6 этажа.

Как выглядит квартира внутри?

Общая площадь квартиры составляет 40 квадратных метров. Планировка классическая для однокомнатного жилья с отдельной кухней и жилой комнатой. Интерьер простой и без современного или косметического ремонта. Стены и пол имеют обычную отделку, которую не обновляли в течение длительного времени.

Интерьер квартиры / Фото OLX

В комнате установлена базовая мебель для сна и хранения вещей. В жилой комнате техники нет. На кухне есть холодильник, микроволновая печь, электрический чайник и электроплита. Стоимость аренды также характеризует энергонезависимость жилья, киевляне чаще выбирают квартиры с газовой плитой или дома с генератором.

Кухня и санузел / Фото OLX

Санузел раздельный, что является редкостью для бюджетных вариантов аренды. В квартире также две лоджии, которые можно использовать для хранения вещей или как дополнительное пространство.

Можно ли с животными?