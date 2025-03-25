Без высоток и чрезмерной застройки: как выглядел Киев более 100 лет назад
- Известный печатник Стефан Кульженко создал уникальные открытки с архитектурой Киева 1890 – 1900-х годов.
- Фотографии сохранились по сей день в память киевлянам о столице с уникальной архитектурой.
Вид Киева в 19 веке сохранил для своих потомков самый успешный печатник того времени Стефан Кульженко. Он создал уникальные открытки с архитектурой Киева 1890 – 1900-х годов.
Фотографиям, которые сохранились по сей день уже более 100 лет. Они были опубликованы в книге "Пейзажи Киева", рассказывает 24 Канал.
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Каким был Киев более 100 лет назад
Фотографии старинной столицы опубликовали на инстаграм-странице подкаста "Жители Киева". На фото видно панораму старого города, Майдан Независимости, Владимирский спуск, вид на Днепр, а также Золотые Ворота, памятник Владимиру Великому, КНУ имени Тараса Шевченко, Десятинную и Андреевскую церкви.
Украинский историк и музеевед Елена Сердюк считает, для Киева период второй половины 19 – первой половины 20 веков был "серебряным веком".
Это был самобытный, уютный, впрочем ни чуть не провинциальный Киев. Киев среднего класса, представители которого без проблем могли посетить культурные события в Варшаве или Берлине. Тогда была сформирована интересная киевская архитектура,
– прокомментировала бывшая директор Национального заповедника "София Киевская".
Сто лет назад Киев не страдал от высоток, хотя "строительные лихорадки" там были. Однако все происходило "разумно и творчески", под наблюдением муниципалитета.
Уникальный стиль, более просторная застройка
Всего в период конца 19-го начала 20 века произошло три волны большого строительства. Например, в 1907 – 1912 годах построили 1901 дом, но 795 объектов из них были украшением города. В то время популярным стал такой тип застройки, как доходный дом, где киевляне снимали жилье.
Что себе могла позволить семья киевского служащего, профессора, медика? Жилое помещение одной семьи включало 5 – 8 комнат: кабинет, гостиную, столовую, детскую, спальню, помещение для горничных. Для более состоятельных съемщиков предлагали жилье особнякового типа на 8 – 10 комнат на каждом этаже,
– рассказала историк.
В Киеве и сейчас сохранилось несколько домов такого типа, в частности на Банковой, 10 (известный, как дом с химерами) и на Грушевского, 16. Особенностью тогдашних сооружений было то, что все они имели свои уникальные особенности. Готику сочетали с лепниной, а барокко и модерн – с ренессансом, создавая неповторимый киевский стиль.
"На улицах Киева легче дышалось не потому, что конные экипажи не использовали горючее. Потому, что балконы, лоджии и террасы были непременным элементом жилья. И потому, что в принципе застройка была более просторной, между самими домами было больше воздуха", – добавила Елена Сердюк.
Тогда еще существовало понятие "фасад улицы", которого придерживался каждый архитектор. При планировании каждого следующего дома это было очень важно. Нынешние же застройки часто "растут" без всякого уважения к архитектурному прошлому и к тому Киеву", говорит Елена Сердюк.