Без высоток и чрезмерной застройки: как выглядел Киев более 100 лет назад

Вид Киева в 19 веке сохранил для своих потомков самый успешный печатник того времени Стефан Кульженко. Он создал уникальные открытки с архитектурой Киева 1890 – 1900-х годов.

Фотографиям, которые сохранились по сей день уже более 100 лет. Они были опубликованы в книге "Пейзажи Киева", рассказывает 24 Канал.

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Каким был Киев более 100 лет назад

Фотографии старинной столицы опубликовали на инстаграм-странице подкаста "Жители Киева". На фото видно панораму старого города, Майдан Независимости, Владимирский спуск, вид на Днепр, а также Золотые Ворота, памятник Владимиру Великому, КНУ имени Тараса Шевченко, Десятинную и Андреевскую церкви.

Украинский историк и музеевед Елена Сердюк считает, для Киева период второй половины 19 – первой половины 20 веков был "серебряным веком".

Это был самобытный, уютный, впрочем ни чуть не провинциальный Киев. Киев среднего класса, представители которого без проблем могли посетить культурные события в Варшаве или Берлине. Тогда была сформирована интересная киевская архитектура,

– прокомментировала бывшая директор Национального заповедника "София Киевская".

Сто лет назад Киев не страдал от высоток, хотя "строительные лихорадки" там были. Однако все происходило "разумно и творчески", под наблюдением муниципалитета.

Уникальный стиль, более просторная застройка

Всего в период конца 19-го начала 20 века произошло три волны большого строительства. Например, в 1907 – 1912 годах построили 1901 дом, но 795 объектов из них были украшением города. В то время популярным стал такой тип застройки, как доходный дом, где киевляне снимали жилье.

Что себе могла позволить семья киевского служащего, профессора, медика? Жилое помещение одной семьи включало 5 – 8 комнат: кабинет, гостиную, столовую, детскую, спальню, помещение для горничных. Для более состоятельных съемщиков предлагали жилье особнякового типа на 8 – 10 комнат на каждом этаже,

– рассказала историк.

В Киеве и сейчас сохранилось несколько домов такого типа, в частности на Банковой, 10 (известный, как дом с химерами) и на Грушевского, 16. Особенностью тогдашних сооружений было то, что все они имели свои уникальные особенности. Готику сочетали с лепниной, а барокко и модерн – с ренессансом, создавая неповторимый киевский стиль.

"На улицах Киева легче дышалось не потому, что конные экипажи не использовали горючее. Потому, что балконы, лоджии и террасы были непременным элементом жилья. И потому, что в принципе застройка была более просторной, между самими домами было больше воздуха", – добавила Елена Сердюк.

Тогда еще существовало понятие "фасад улицы", которого придерживался каждый архитектор. При планировании каждого следующего дома это было очень важно. Нынешние же застройки часто "растут" без всякого уважения к архитектурному прошлому и к тому Киеву", говорит Елена Сердюк.