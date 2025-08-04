Киев больше не в сотне самых дорогих городов Европы: на каком месте столица теперь
- Киев опустился со 100-го на 137-е место в рейтинге самых дорогих городов Европы по ценам на жилье, согласно статистике Numbeo.
- Самым дорогим городом Европы по ценам на жилье являются города Швейцарии, в которых цены достигают 18 000 - 20 000 евро за квадратный метр.
- Киев на 69,2% дешевле Нью-Йорка по уровню расходов на жизнь, без учета арендной платы, которая в Киеве на 86,2% ниже.
Киев потерял свою позицию в рейтинге городов, имеющих самые высокие цены на недвижимость в Европе. Ранее столица входила в сотню самых дорогих, а теперь оказалась значительно ниже.
За последний год Киев потерял более 30 пунктов в рейтинге. Об этом рассказывает 24 Канал, ссылаясь на статистику известной базы данных Numbeo.
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Где оказался Киев в рейтинге самых дорогих городов Европы?
Столица переместилась со 100-й позиции с 100-й позиции на 138-ю. В августе стоимость квадратного метра в центре города составляет 1960 евро.
Кроме Киева, в перечень дорогих городов попали только Львов и Одесса. Средняя стоимость за квадрат во Львове составляет 1716 евро, а в Одессе – 1250 евро. Одесса, кстати, замыкает рейтинг.
Украинские города в рейтинге самых дорогих в Европе / Данные Numbeo
Какие города Европы – самые дорогие?
По данным исследования, лидерами остаются города Швейцарии, Великобритании и Франции. Там квадратный метр в центре города в десятки тысяч дороже, чем в Киеве. Вот пятерка:
- Цюрих, Швейцария – 20 651 евро;
- Женева, Швейцария – 19 316 евро;
- Лозанна, Швейцария – 18 595 евро;
- Базель, Швейцария – 18 336 евро;
- Лондон, Великобритания – 17 686 евро.
В десятку вошли Берн, Париж, Мюнхен, Люксембург и Стокгольм.