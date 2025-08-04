Киев потерял свою позицию в рейтинге городов, имеющих самые высокие цены на недвижимость в Европе. Ранее столица входила в сотню самых дорогих, а теперь оказалась значительно ниже.

За последний год Киев потерял более 30 пунктов в рейтинге. Об этом рассказывает 24 Канал, ссылаясь на статистику известной базы данных Numbeo.

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Где оказался Киев в рейтинге самых дорогих городов Европы?

Столица переместилась со 100-й позиции с 100-й позиции на 138-ю. В августе стоимость квадратного метра в центре города составляет 1960 евро.

Кроме Киева, в перечень дорогих городов попали только Львов и Одесса. Средняя стоимость за квадрат во Львове составляет 1716 евро, а в Одессе – 1250 евро. Одесса, кстати, замыкает рейтинг.



Украинские города в рейтинге самых дорогих в Европе / Данные Numbeo

Какие города Европы – самые дорогие?

По данным исследования, лидерами остаются города Швейцарии, Великобритании и Франции. Там квадратный метр в центре города в десятки тысяч дороже, чем в Киеве. Вот пятерка:

Цюрих, Швейцария – 20 651 евро;

Женева, Швейцария – 19 316 евро;

Лозанна, Швейцария – 18 595 евро;

Базель, Швейцария – 18 336 евро;

Лондон, Великобритания – 17 686 евро.

В десятку вошли Берн, Париж, Мюнхен, Люксембург и Стокгольм.