Город будущего: в китайском мегаполисе люди всю жизнь могут не спускаться на землю

Видео из китайского мегаполиса Чунцин стали вирусными в тиктоке. Уникальность этого города в том, что его жители могут работать, отдыхать и даже путешествовать, не касаясь земли.

Интересно, что большинство жителей не избегают земли. У них просто даже не возникает необходимости спуститься "на самый низкий этаж", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Lad Bible.

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Что особенного в китайском мегаполисе

Это самое густонаселенное место на планете – там живет 32 миллиона человек. Чунцин не зря называют городом будущего, потому что его футуристический вид и уникальное архитектурное планирование напоминают кадры из фильма "Тот, кто бежит по лезвию".

Мегаполис привлек внимание пользователей соцсетей благодаря многоуровневости. В Чунцине столько этажей, зданий, пересекающихся, мостов и эстакад, что ориентация в пространстве становится настоящим вызовом.

Почему жить в Чунцине бывает сложно: смотрите видео

В одном из популярных роликов блогер показал, как сложно определить, на каком этаже находишься: "Кажется, что я стою на обычной площади, но если я пройду немного дальше, окажусь на 22-м этаже".

Журналисты, которые побывали в мегаполисе, делились, что передвижение здесь напоминает лабиринт из лестниц, эскалаторов и лифтов, которые соединяют разноуровневые улицы.

Что говорят пользователи

"Как это вообще не разрушается?" – задают вопрос комментаторы. Многие удивляются, как в таком городе работает GPS.

Наверное, у карт должна быть 3D-модель всех улиц, расположенных друг над другом,

– пишут в комментариях.

Большинство пользователей шокированы планированием, называя город "логистической головоломкой" и "идеальным местом для антиутопического фильма".