Выплаты за уничтоженное жилье: почему могут отказать в компенсации

В 2026 году тысячи украинцев, чьи дома и квартиры были разрушены из-за войны, продолжают оформлять государственную компенсацию. На решение о выплате влияют не только сам факт разрушения, но и соблюдение определенных требований.

Повлияет ли предыдущее состояние дома на получение компенсации?

Специалисты отмечают, что, несмотря на страх владельцев, предыдущее техническое состояние жилья сам по себе не является основанием для отказа в компенсации, сообщает Юридический советник для ВПЛ.

Если жилье официально признано разрушенным из-за военной агрессии, а владелец может подтвердить свое право собственности, состояние дома до обстрелов или взрывов не имеет решающего значения.

Главным критерием остается то, что объект был уничтожен именно в результате боевых действий. В то же время все данные о повреждениях фиксируются при обследовании, и именно эти материалы становятся основой для дальнейшего решения.

Какие условия получения компенсации за разрушенное жилье?

Право на денежную компенсацию имеют владельцы жилых домов и квартир, которые были уничтожены в результате войны, отмечают на портале Дії. Решение принимают органы местной власти или военные администрации после проверки представленных материалов.

Основные условия следующие:

жилье должно быть разрушено вследствие военных действий после установленной законодательством даты;

объект должен располагаться на территории, находящейся под контролем Украины;

заявитель обязан подтвердить право собственности на недвижимость;

необходимо подать заявление и полный пакет документов;

обязательным является проведение официального обследования разрушенного жилья и составление соответствующего акта.

После этого специальная комиссия рассматривает материалы и принимает решение о предоставлении или отказе в выплате. В случае положительного решения средства перечисляют на банковский счет получателя.

Что делать если отказали?

Если в компенсации отказали, владелец имеет право обжаловать решение комиссии. Сначала стоит получить письменное объяснение с указанием причин отказа. Далее заявитель может подать жалобу в вышестоящий орган или обратиться в суд.

Важно! В иске нужно обосновать, почему решение считается неправомерным, и добавить все имеющиеся документы и доказательства разрушения жилья. Судебное разбирательство может длиться определенное время, однако именно оно часто становится инструментом для восстановления права на компенсацию.

Что изменились в правилах компенсации в 2026 году?