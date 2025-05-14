До скольких часов можно делать ремонт в квартире: что говорит закон

В Украине запрещено проводить шумные вечеринки в квартирах или выполнять ремонты, которые создают шум, превышающий допустимые нормы. Особенно строгие ограничения действуют вечером, в выходные и праздничные дни.

О том, когда можно делать ремонт в жилье, а когда нет, и какие наказания предусмотрены за нарушение законодательства, рассказывает 24 Канал.

Читайте также Какой должна быть площадь однокомнатной квартиры, чтобы в ней было комфортно жить

Нормы уровня шума в жилых и нежилых зданиях

В соответствии с Законом Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения", украинцы имеют право на защиту от вредного воздействия шума. В рамках этого закона определены допустимые уровни громкости для жилых и нежилых помещений в зависимости от времени суток.

По состоянию на сейчас действуют утвержденные Министерством здравоохранения санитарные нормы, согласно которым максимальный уровень шума в жилых домах не должен превышать:

40 – 55 дБА днем (с 08:00 до 22:00),

30 – 45 дБА ночью (с 22:00 до 08:00).

Для нежилых объектов действуют отдельные ограничения:

офисы – до 50 дБА (максимум 65 дБА),

музеи, церкви, залы судов – до 40 дБА (максимум 55 дБА),

кафе, рестораны, спортзалы – до 55 дБА (максимум 70 дБА).

Кроме того, если источником шума является, например, разговоры, пение или музыка, к уровню добавляется коррекционный коэффициент - минус 5 дБА.



Ремонт в квартирах нельзя делать вечером и в выходные / Фото Pexels

Когда в квартире нельзя делать ремонт

Законодательством установлены ограничения на проведение ремонтных работ:

в будни нельзя шуметь с 21:00 до 08:00;

в выходные и праздничные дни – ремонт запрещен вообще.

Перед началом ремонтов в праздничные дни арендаторы или владельцы жилья обязаны согласовать это с соседями. Если они дадут разрешение, проводить работы можно и в эти дни.

Какая ответственность за нарушение тишины в 2025 году

Согласно Кодексу об админправонарушениях, нарушение правил тишины влечет за собой:

предупреждение или штраф от 85 до 255 гривен – для граждан,

от 255 до 510 гривен – для должностных лиц и предпринимателей.

В случае повторного нарушения в течение года штраф возрастает до 255 – 510 гривен, возможно изъятие звуковоспроизводящей техники. Для юридических лиц предусмотрено наказание до 2 550 гривен.

Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, нужно вызвать полицию для составления протокола.