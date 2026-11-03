Риэлторы больше не смогут требовать комиссию без договора: что планируется изменить

Платить риэлтору только за то, что он показал квартиру, больше не придется, если примут новый законопроект. Елена Шуляк рассказала, как предлагается изменить правила получения комиссии и установить четкие условия оплаты посреднических услуг.

При каких условиях риэлторы смогут получать комиссию

13 октября 2026 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №16145, который предусматривает новые правила работы риэлторов. В частности, посредникам предлагают запретить требовать комиссию с людей, с которыми они не заключали договора, пояснила народный депутат Елена Шуляк в колонке для "Цензор.НЕТ".

Согласно новым правилам, оплачивать услуги риэлтора должны те, кто их заказал. Например, если владелец квартиры обратился к посреднику, чтобы найти арендатора, требовать комиссию от будущего жильца без отдельного договора будет запрещено.

Отдельные ограничения коснутся двойной комиссии. Получать деньги одновременно от покупателя и продавца риэлтор сможет только с письменного согласия обеих сторон. При этом все расчеты за посреднические услуги предлагается проводить исключительно в безналичной форме, поэтому принимать оплату наличными будет запрещено.

Можно ли будет продать или сдать жилье без риэлтора

Новые правила не предусматривают обязательного привлечения риэлторов к сделкам с недвижимостью. Это касается как продажи жилья, так и его аренды.

Отдельно подчеркну то, о чем меня чаще всего спрашивают: нет, это не монополия риэлторов на сделки. Владелец, как и раньше, может продать или сдать свое жилье самостоятельно, без какого-либо посредника. Мы регулируем профессию, а не право человека распоряжаться своей собственностью,

– отметила Елена Шуляк.

Законопроект также предусматривает создание единого реестра риэлторов, в котором клиенты смогут проверять информацию о посредниках. За нарушение профессиональных правил предлагается ввести дисциплинарные меры: от предупреждения до приостановления действия квалификационного свидетельства. Также предусмотрен запрет на восстановление в профессиональном реестре на срок до двух лет.

Напомним, в настоящее время законопроект № 16145 находится на рассмотрении Верховной Рады. Поэтому предложенные ограничения в отношении комиссионных и новые требования к работе риэлторов еще не вступили в силу.