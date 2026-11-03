Рієлтори більше не зможуть вимагати комісію без договору: що хочуть змінити

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За яких умов рієлтори зможуть отримувати комісію

13 жовтня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16145, який передбачає нові правила роботи рієлторів. Зокрема, посередникам пропонують заборонити вимагати комісію від людей, з якими вони не укладали договору, пояснила народна депутатка Олена Шуляк у колонці для "Цензор.НЕТ".

За новими правилами, оплачувати послуги рієлтора повинен той, хто їх замовив. Наприклад, якщо власник квартири звернувся до посередника, щоб знайти орендаря, вимагати комісію від майбутнього мешканця без окремого договору буде заборонено.

Окремі обмеження стосуватимуться подвійної комісії. Отримувати гроші одночасно від покупця та продавця рієлтор зможе лише за письмової згоди обох сторін. Водночас усі розрахунки за посередницькі послуги пропонують проводити виключно безготівково, тому приймати оплату готівкою буде заборонено.

Чи можна буде продати або здати житло без рієлтора

Нові правила не передбачають обов'язкового залучення рієлторів до угод із нерухомістю. Це стосується як продажу житла, так і його оренди.

Окремо наголошу на тому, про що мене найчастіше питають: ні, це не монополія рієлторів на угоди. Власник, як і раніше, може продати чи здати своє житло самостійно, без жодного посередника. Ми регулюємо професію, а не право людини розпоряджатися своєю власністю– зазначила Олена Шуляк.

Законопроєкт також передбачає створення єдиного реєстру рієлторів, у якому клієнти зможуть перевіряти інформацію про посередників. За порушення професійних правил пропонують запровадити дисциплінарні заходи: від попередження до зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва. Також передбачена заборона повертатися до професійного реєстру на строк до двох років.

Нагадаємо, нині законопроєкт №16145 перебуває на розгляді Верховної Ради. Тому запропоновані обмеження щодо комісій та нові вимоги до роботи рієлторів ще не набули чинності.