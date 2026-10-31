Рієлторам загрожуватиме кримінальна відповідальність: що пропонують змінити

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За що рієлторів пропонують притягувати до кримінальної відповідальності

28 жовтня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16192, який передбачає зміни до Кримінального кодексу України.

Зокрема, пропонують запровадити кримінальну відповідальність за незаконне надання посередницьких послуг у сфері нерухомості. Нововведення стосуватимуться рієлторів та інших посередників, які працюють на ринку житла.

Важливо! Наразі законопроєкт перебуває на початковому етапі розгляду. Це означає, що запропонована кримінальна відповідальність ще не діє і карати посередників за новими нормами не можуть. Щоб нові правила набули чинності, Верховна Рада має ухвалити відповідний закон.

Як нові правила можуть вплинути на покупців та орендарів житла

Якщо законопроєкт ухвалять, він може змінити умови роботи посередників на ринку нерухомості. Водночас для покупців, продавців та орендарів важливим залишається питання оплати рієлторських послуг.

Навіть якщо клієнт не підписував письмового договору, це не завжди означає, що посередник не може вимагати гроші за виконану роботу. У разі суперечки можуть враховувати усні домовленості та докази надання послуг. Тому всі умови співпраці краще погоджувати письмово ще до початку роботи.

Незалежно від того, чи ухвалять законопроєкт, клієнтам варто заздалегідь з'ясувати, хто оплачуватиме комісію. Це може бути покупець, продавець, власник житла або орендар. У договорі потрібно зазначити перелік послуг, їхню вартість, порядок розрахунків та умови оплати.

Якщо рієлтор вимагає додаткові гроші, про які раніше не домовлялися, не варто поспішати з оплатою. Спочатку потрібно перевірити умови співпраці та попросити пояснення.

Також слід зберігати листування й квитанції, які можуть знадобитися в разі суперечки. Перед укладенням угоди варто перевірити документи на житло, право продавця ним розпоряджатися та інформацію в державних реєстрах.

Нагадаємо, в Україні також пропонують запровадити обов'язкову акредитацію рієлторів та встановити вимоги до їхньої професійної підготовки. Також хочуть визначити права й обов'язки посередників та передбачити відповідальність за порушення правил роботи.