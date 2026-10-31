Риэлторам грозит уголовная ответственность: что предлагают изменить

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За что риэлторов предлагают привлекать к уголовной ответственности

28 октября 2026 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №16192, который предусматривает изменения в Уголовный кодекс Украины.

В частности, предлагается ввести уголовную ответственность за незаконное оказание посреднических услуг в сфере недвижимости. Нововведения коснутся риэлторов и других посредников, работающих на рынке жилья.

Важно! В настоящее время законопроект находится на начальном этапе рассмотрения. Это означает, что предлагаемая уголовная ответственность еще не вступила в силу, и наказывать посредников по новым нормам пока нельзя. Чтобы новые правила вступили в силу, Верховная Рада должна принять соответствующий закон.

Как новые правила могут повлиять на покупателей и арендаторов жилья

Если законопроект будет принят, он может изменить условия работы посредников на рынке недвижимости. В то же время для покупателей, продавцов и арендаторов важным остается вопрос оплаты риэлторских услуг.

Даже если клиент не подписывал письменного договора, это не всегда означает, что посредник не может требовать деньги за выполненную работу. В случае спора могут учитываться устные договоренности и доказательства оказания услуг. Поэтому все условия сотрудничества лучше согласовывать в письменной форме еще до начала работы.

Независимо от того, примут ли законопроект, клиентам стоит заранее выяснить, кто будет оплачивать комиссию. Это может быть покупатель, продавец, владелец жилья или арендатор. В договоре необходимо указать перечень услуг, их стоимость, порядок расчетов и условия оплаты.

Если риэлтор требует дополнительные деньги, о которых ранее не договаривались, не стоит спешить с оплатой. Сначала нужно проверить условия сотрудничества и попросить объяснений.

Также следует сохранять переписку и квитанции, которые могут понадобиться в случае спора. Перед заключением сделки стоит проверить документы на жилье, право продавца распоряжаться им и информацию в государственных реестрах.

Напомним, ч в Украине также предлагают ввести обязательную аккредитацию риэлторов, а также установить требования к их профессиональной подготовке. Также планируется определить права и обязанности посредников и предусмотреть ответственность за нарушение правил работы.