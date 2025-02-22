В Париже одну 13-метровую комнату превратили в полноценную квартиру: вот результат

В рамках проекта Newer to Small французские дизайнеры сделали из одной комнаты в Париже красивую современную квартиру. Когда-то это действительно было одно помещение длиной 13 метров.

Такая длинная комната когда-то была типичной для дома XIX века, где жила прислуга. Именно такое помещение служило ее личным пространством под названием chambre de bonne, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Newer to Small.

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Из одной комнаты сделали компактную квартиру

Квартиру решили разделить на два уровня. На первом этаже расположены диван с лестницей, письменный стол, кухонная зона, ванная комната и небольшая гостиная. Кондиционер и обогреватель спрятаны под столом. Кухонная зона хоть и крошечная, но функциональная, чтобы можно было готовить и есть. На втором этаже, который можно назвать мансардой, расположено спальное место.

Все шкафы и стиральная машина искусно скрыты за зеркалами. Это отличное решение для компактного хранения вещей и визуального расширения пространства.

Крошечная квартира с 13-метровой комнаты / Фото Never to Small

Интерьер в квартире очень светлый, в основном преобладают белый цвет и оттенок светлого натурального дерева. Единственный яркий акцент – плитка в душе насыщенного голубого цвета.

Новая квартира расположена в 16-м округе Парижа, на авеню де Нью-Йорк. Это совсем рядом с Сеной, около Эйфелевой башни и музея Шайо, поэтому она станет отличным вариантом для краткосрочной аренды.

Какое сейчас используют "комнаты для прислуги" в Париже

Так называемые chambre de bonne обычно расположены на верхнем этаже, к которому можно добраться только по лестнице. Если еще учитывать тот факт, что они крошечные, то ни о каком удобстве тут не говорится.

Сейчас "комнаты для прислуги" – самые дешевые варианты аренды в Париже, которые обычно выбирают студенты или туристы. Обычно их площадь составляет до 12 квадратных метров, там есть мансардная спальня, а также бывает только общий туалет. На рынке арендодатели называют их studettes (малые студии).