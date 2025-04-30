Какие цвета подходят к коричневому: сочетания, которые сделают ваше жилье неповторимым

Коричневый можно удачно совместить с очень многими цветами. Он способен добавить дому тепла и уюта или создать изысканное жилое пространство.

Как удачно совместить в интерьере коричневый цвет с другими, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Better Homes and Gardens.

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Коричневый и серый

Изысканности жилью могут добавить насыщенно-коричневые стены и нейтральные акценты. Например, белый стул, серый ковер и нейтральная картина уравновешивают темноту деревянных панелей, а белый потолок с деревянными балками добавляет дизайну интересности.

Сочетание в дизайне жилья коричневого и серого цветов / Фото Julie Soefer

Коричневый и белый

Такое сочетание цветов привлекает своим контрастом. Ярко-белая окраска стен с шоколадно-коричневым камином создают эффект драматичности. Без белой отделки пространство казалось бы слишком темным, ведь диван, мебель и пол – темно-коричневые.



Игра на контрасте белого и коричневого цветов / Фото Jared Kuzia

Коричневый и оливковый

Смелые коричневые стены, черные акценты и оливково-зеленая мебель придают этому изысканному пространству современный оттенок.

Изысканное сочетание коричневого и оливкового цветов / Фото Werner Straube

Коричневый и розовый

Темно-коричневый пол и розовые акценты гармонично сочетаются на фоне чистых белых стен. Различные оттенки розового повторяются на шторах, обрамленных произведениях искусства и обивке мебели.



Варианты сочетания в интерьере коричневого и розового / Фото David Tsay

Коричневый и бежевый

Этот песчано-бежевый цвет имеет красные оттенки, которые подчеркивают насыщенность шоколадно-коричневого, создавая идеально сбалансированное сочетание. При сочетании похожих цветов текстура имеет решающее значение.

Если вы собираетесь использовать один цвет и не имеете различных текстур, комната может казаться плоской,

– говорит дизайнер Лорен Макграт.

Ковер, бамбуковые жалюзи и деревянная мебель предотвращают то, чтобы комната выглядела плоской.



Удачное комбинирование коричневого и бежевого / Фото Kat Teutsch

Коричневый и зеленый

Этот холодный зеленый прекрасно контрастирует с теплым коричневым, мгновенно наполняя комнату энергией. Выберите узорчатые акцентные элементы, красочные подушки и много комнатных растений, чтобы освежить пространство, сосредоточен на коричневых стенах или мебели.



Как удачно обыграть в интерьере коричневый и зеленый / Фото Carson Downing

Коричневый и желтый

Комнату с теплой палитрой, которая сочетает различные оттенки коричневого, прекрасно дополнят желтые акценты. Масштабные абстрактные произведения искусства, яркие акцентные подушки и ярко-желтый стул создают эффект микса традиционного и современного стилей.



Варианты сочетания коричневого и желтого цветов / Фото John Bessler

Коричневый, синий и золотой

Эклектическую цветовую гамму этой домашней библиотеки дополняют коричневый кожаный диван и кресла цвета хаки. Золотые шторы, красный ковер и разнообразные акценты подчеркивают холодные тона насыщенно-синего цвета стен.



Яркое сочетание коричневого с синим и золотым / Фото Werner Straube

Шоколадно-коричневый, кремовый, красный

Удачным будет сочетание медного оттенка коричневого с оранжевым или красным такой же интенсивности. В этой официальной гостиной белоснежный потолок уравновешивает насыщенные темно-коричневые стены. Ковер, шторы и обивка в тепло-белом оттенке уравновешивают темно-коричневый пол. Небольшие ярко-красные акценты добавляют энергии встроенным элементам и мебели.



Сочетание коричневого с кремовым и красными акцентами / Фото Werner Straube

Коричневый и фиолетовый

Темные деревянные шкафы в сочетании с фиолетовыми стенами усиливают драматичность в ванной комнате. Глубина этих цветов обогащает небольшое пространство и создает атмосферу изысканности.



Сочетание в дизайне коричневых и фиолетовых тонов / Фото bhg.com

Подытоживая, стоит заметить, что с коричневым можно сочетать большинство цветов. Главное – подобрать правильные оттенки и сделать удачные акценты.