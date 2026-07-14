У квартиры несколько владельцев: кто из них платит налог на недвижимость

Когда квартира или дом принадлежат нескольким людям, налог на недвижимость не всегда уплачивают все совладельцы. Кто именно получит налоговое уведомление, зависит от того, указаны ли доли каждого владельца в документах.

Кто платит при совместной долевой собственности

При совместной долевой собственности каждому совладельцу принадлежит конкретная часть объекта. Это может быть половина, треть или другая доля, указанная в документах на недвижимость, пишет Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области.

В таком случае каждый собственник отдельно уплачивает налог за свою часть квартиры или дома. Например, если жилье принадлежит двум людям в равных долях, каждому из них будет начисляться налог за половину объекта.

Порядок уплаты зависит именно от того, как распределено право собственности. Поэтому каждый совладелец отвечает за ту часть недвижимости, которая официально принадлежит ему.

Кто должен платить, если доли не определены

При общей совместной собственности доли отдельных владельцев в документах не указываются. Чаще всего так оформляют жилье, которое супруги приобрели во время брака.

В этом случае совладельцы могут сами определить, кто из них будет платить налог за весь объект. Если договориться не удалось, вопрос о плательщике может решить суд.

Отдельный порядок действует, когда совместную недвижимость уже разделили между собственниками. Если за каждым закрепили комнату, этаж или другую часть помещения, налог также уплачивают отдельно. В таком случае каждому совладельцу начисляют налог только за ту часть недвижимости, которая принадлежит ему после раздела.

Напомним, налог на недвижимость начисляется только за площадь, превышающую установленную норму – 60 квадратных метров для квартиры и 120 квадратных метров для дома. В то же время от уплаты освобождаются владельцы жилья на временно оккупированных территориях, в зонах активных боевых действий, а также поврежденных или разрушенных в результате войны объектов.