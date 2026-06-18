На одну квартиру претендуют десятки желающих: где сложнее всего найти однокомнатную квартиру в Украине

Спрос на однокомнатные квартиры в Украине заметно различается по регионам. В первом полугодии 2026 года наиболее активно на такие объявления реагировали не только в крупнейших городах.

Где самый высокий спрос на покупку однокомнатных квартир

OLX Недвижимость проанализировала рынок покупки и аренды однокомнатных квартир в Украине за первое полугодие 2026 года. В качестве основы было взято среднее количество откликов на одно объявление о продаже или аренде жилья.

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Среди покупателей наибольший интерес к однокомнатным квартирам наблюдался в Черкасской области. Там одно объявление о продаже такого жилья в среднем собирало 13 откликов.

Высокие показатели также были зафиксированы в нескольких других регионах:

Кировоградская область – около 11 откликов;

Волынская область – 9 откликов;

Черновицкая область – около 9 откликов;

Запорожская область – около 8 откликов.

Еще в нескольких регионах спрос также был высоким по отношению к количеству доступных предложений. В Полтавской, Житомирской, Сумской, Николаевской областях и Киеве на одно объявление о продаже однокомнатной квартиры приходило в среднем около 6 откликов.

Где сложнее всего арендовать однокомнатную квартиру

На рынке аренды первое место по количеству откликов заняла Запорожская область. Несмотря на близость к линии фронта, спрос на однокомнатные квартиры там остается высоким: одно объявление в среднем получало 35 откликов.

Высокую конкуренцию за аренду также зафиксировали в нескольких областях:

Кировоградская область – около 29 откликов;

Харьковская область – около 28 откликов;

Черкасская область – около 26 откликов;

Сумская область – 25 откликов.

Заметный интерес к аренде однокомнатного жилья наблюдается также в Житомирской, Полтавской, Черновицкой, Николаевской и Закарпатской областях. В этих регионах каждое предложение собирало от 18 до 21 отклика.

Как отмечают эксперты, такое количество откликов может свидетельствовать о том, что доступных квартир в некоторых областях недостаточно для стабильного спроса. В прифронтовых регионах дополнительным фактором может быть повреждение или утрата жилья в результате боевых действий. Это увеличивает потребность в жилье среди местных жителей и внутренне перемещенных лиц.

Где в Украине можно купить квартиру до 60 тысяч долларов

В мае около 30% всех предложений на рынке приходилось на диапазон от 30 до 60 тысяч долларов. Этот сегмент также остается одним из самых популярных среди покупателей.

Почти половина таких объектов – однокомнатные квартиры, а именно 49%. Сложнее всего найти квартиру до 60 тысяч долларов в Киеве и Львове.