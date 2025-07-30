Если раньше иметь собственное подземное укрытие казалось чем-то необычным, то в 2025 году это стало реальным для многих украинцев. Несмотря на рост цен, спрос на бункеры остается стабильно высоким.

О ценах, типы бункеров, их особенности и факторы, которые влияют на формирование стоимости таких сооружений 24 Канал рассказывает со ссылкой на Новости.LIVE.

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Сколько стоят бункеры в Украине?

По информации компании Bunker Stroy, средняя стоимость частного укрытия площадью 20 – 25 квадратных метров колеблется от 25 до 60 тысяч долларов. Цена зависит от материалов, глубины залегания, конструкции и уровня внутреннего оборудования.

Более сложные системы, оснащены автономными источниками энергии, вентиляцией, водоснабжением и фильтрацией воздуха, могут стоить 100 – 150 тысяч долларов.

Самые бюджетные варианты – металлические контейнеры или бетонные капсулы, которые углубляются в землю на 2 – 3 метра. Их стоимость стартует от 800 долларов за квадратный метр вместе с монтажом.

Наибольшим спросом пользуются железобетонные конструкции с герметичными дверями, вентиляционно-фильтрационной системой, двумя выходами и спальными местами. Их цена – от 30 до 50 тысяч долларов.

Бункеры премиум-класса – это уже полноценное подземное жилье: с кухней, душем, спальней, запасами пищи, системами очистки воды и даже солнечными панелями. Стоимость таких укрытий может превышать 200 тысяч долларов.

К слову, во второй половине 2025 года ожидается очередной рост цен на строительные материалы. Аналитики прогнозируют, что до конца года цены на небольшие укрытия могут вырасти еще на 10 – 15%.



Бункер, который можно купить в Украине / Фото bunker-ok

Из чего строят современные укрытия?

Для строительства частных бункеров чаще всего используют:

монолитный железобетон – наиболее надежный и одновременно самый дорогой вариант;

металлические контейнеры с антикоррозийным покрытием;

комбинированные конструкции из стали и стеклопластика;

армированные пластиковые капсулы, которые легко и быстро монтируются.

Что есть в бункере?

Современные укрытия даже в стандартной версии имеют немалый набор необходимого для автономного проживания:

фильтр для очистки воздуха (ручной или автоматический);

герметичные двери;

система вентиляции;

генератор или солнечные панели;

санузел;

запасы воды, продуктов и медикаментов;

минимальный набор одежды и техники.

В бункерах премиум-класса также могут быть установлены:

автономный Wi-Fi или спутниковый интернет;

система видеонаблюдения;

многоуровневая гидроизоляция;

водоочистительные системы и резервуары для хранения питьевой воды.

Как оформляют бункеры с юридической точки зрения?

Большинство частных укрытий не регистрируют как объекты недвижимости, поскольку их считают временными или техническими сооружениями. Однако, если бункер интегрирован в дом, его можно внести в технический паспорт объекта.

Для строительства отдельного укрытия часто достаточно подать уведомление о начале работ или воспользоваться упрощенной процедурой в рамках строительной амнистии.